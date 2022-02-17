https://uz.sputniknews.ru/20220217/chto-svyazyvaet-uzbekistan-s-pakistanom-tri-sfery-22795313.html

Что связывает Узбекистан с Пакистаном: три сферы

Что связывает Узбекистан с Пакистаном: три сферы

Состоялась встреча с делегацией из Пакистана. В каких сферах страны продолжат сотрудничать?

2022-02-17T12:24+0500

2022-02-17T12:24+0500

2022-02-17T12:24+0500

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узбекистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана прошла встреча с делегацией Пакистана во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки.Стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах. Представители Узбекистана и Пакистана, в частности:В рамках визита пакистанской делегации запланированы дополнительные встречи с руководством Министерства транспорта, Центрального банка, Государственного таможенного комитета, других министерств, ведомств, отраслевых объединений и коммерческих банков Узбекистана.Узбекистан активно укрепляет отношения со всеми своими союзниками. В том числе с Россией. Результаты многочисленных соглашений между регионами России и Узбекистана наиболее наглядно представлены в цифрах. Только за период с января по август 2021 года товарооборот стран составил $3,9 млрд. То есть, за восемь месяцев страны достигли 66% товарооборота прошлого года (товарооборот за весь 2020-й составил $5,9 млрд).В Узбекистане действует более двух тысяч компаний с российским капиталом. В России количество предприятий с участием узбекского бизнеса достигло 600.Читайте также:От текстиля до авто: что связывает регионы России и УзбекистанаНанотехнологии и дроны: какие стартапы связывают Узбекистан и Россию

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пакистан, узбекистан, сотрудничество, переговоры