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Что связывает Узбекистан с Пакистаном: три сферы
Что связывает Узбекистан с Пакистаном: три сферы
Состоялась встреча с делегацией из Пакистана. В каких сферах страны продолжат сотрудничать?
2022-02-17T12:24+0500
2022-02-17T12:24+0500
в мире
пакистан
узбекистан
сотрудничество
переговоры
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана прошла встреча с делегацией Пакистана во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки.Стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах. Представители Узбекистана и Пакистана, в частности:В рамках визита пакистанской делегации запланированы дополнительные встречи с руководством Министерства транспорта, Центрального банка, Государственного таможенного комитета, других министерств, ведомств, отраслевых объединений и коммерческих банков Узбекистана.Узбекистан активно укрепляет отношения со всеми своими союзниками. В том числе с Россией. Результаты многочисленных соглашений между регионами России и Узбекистана наиболее наглядно представлены в цифрах. Только за период с января по август 2021 года товарооборот стран составил $3,9 млрд. То есть, за восемь месяцев страны достигли 66% товарооборота прошлого года (товарооборот за весь 2020-й составил $5,9 млрд).В Узбекистане действует более двух тысяч компаний с российским капиталом. В России количество предприятий с участием узбекского бизнеса достигло 600.Читайте также:От текстиля до авто: что связывает регионы России и УзбекистанаНанотехнологии и дроны: какие стартапы связывают Узбекистан и Россию
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пакистан, узбекистан, сотрудничество, переговоры

Что связывает Узбекистан с Пакистаном: три сферы

12:24 17.02.2022
© Sputnik / СтрингерФлаг Пакистана
Флаг Пакистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Стрингер
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Состоялась встреча с делегацией из Пакистана. На переговорах обсудили узбекско-пакистанское сотрудничество в нескольких сферах.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана прошла встреча с делегацией Пакистана во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки.
© Фото: министерство инвестиций и внешней торговли Республики УзбекистанВ Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки
В Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2022
В Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки
© Фото: министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах.
Представители Узбекистана и Пакистана, в частности:
выработали меры, которые помогут быстрее согласовать проект "Соглашение о преференциальной торговле между двумя странами";
обсудили условия "Соглашения о транзите и торговле", которые подписали в ходе визита премьер-министра Пакистана в Узбекистан в июле 2021года;
обговорили дальнейшие шаги по практической реализации проекта строительства трансафганского железнодорожного коридора "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар";
договорились о визитах пакистанских бизнес-делегаций в Узбекистан для улучшения промышленной кооперации.
В рамках визита пакистанской делегации запланированы дополнительные встречи с руководством Министерства транспорта, Центрального банка, Государственного таможенного комитета, других министерств, ведомств, отраслевых объединений и коммерческих банков Узбекистана.
Узбекистан активно укрепляет отношения со всеми своими союзниками. В том числе с Россией.
Результаты многочисленных соглашений между регионами России и Узбекистана наиболее наглядно представлены в цифрах. Только за период с января по август 2021 года товарооборот стран составил $3,9 млрд. То есть, за восемь месяцев страны достигли 66% товарооборота прошлого года (товарооборот за весь 2020-й составил $5,9 млрд).
В Узбекистане действует более двух тысяч компаний с российским капиталом. В России количество предприятий с участием узбекского бизнеса достигло 600.
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