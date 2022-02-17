https://uz.sputniknews.ru/20220217/kak-uzbekistan-nameren-reshat-problemy-biznesa-22806428.html
Как Узбекистан намерен решать проблемы бизнеса
Как Узбекистан намерен решать проблемы бизнеса
В Узбекистане создается платформа быстрой помощи предпринимателям, которая поможет наладить диалог с бизнесом и инвесторами. Как это будет работать — в нашем обзоре.
2022-02-17T15:46+0500
2022-02-17T15:46+0500
2022-02-17T15:46+0500
общество
узбекистан
бизнес
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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. В Узбекистане будет запущена онлайн-платформа для выявления и решения системных проблем предпринимателей. Разработкой займется недавно созданное в стране Агентство стратегического развития (АСР). Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель гендиректора агентства Рустамхон Азизов.По его словам, исходя из результатов опросов и коммуникации с бизнес-кругами будет предложен план мер по решению проблемы, улучшению той или иной ситуации.Как подчеркнул заместитель гендиректора АСР Алексей Сим, будет сформирован своеобразный фаст-трек для оперативного разрешения сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели.При агентстве начнет работу экспертный совет, и все систематические проблемы будут выноситься на обсуждение. Предусмотрен быстрый метод проведения бизнес-реформ, без бюрократических проволочек.АСР создано по указу президента Узбекистана от 19 июля 2021 года. Ключевая задача структуры — реализация и координация стратегических реформ в стране, разработка предложений по ускоренному реформированию экономики Узбекистана в постпандемийных условиях.Также АСР займется улучшением инвестиционного климата страны, повышением качества государственного управления, расширением сотрудничества с зарубежными странами и формированием положительного имиджа Узбекистана на международном уровне.В ноябре прошлого года АСР уже подписало меморандум о сотрудничестве с российским агентством стратегических инициатив.В рамках этого документа эксперты российского ведомства передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.Первый рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей и регионов республики уже готовится к публикации. По словам Рустамхона Азизова, в данный момент идет работа по проведению опроса и сбору статистических данных.По окончанию этого этапа понадобится еще 2-3 месяца на анализ сложившейся ситуации и выработку предложений, пояснил он.
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узбекистан, бизнес
Как Узбекистан намерен решать проблемы бизнеса
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В Узбекистане создается платформа быстрой помощи предпринимателям, которая поможет наладить диалог с бизнесом и инвесторами. Как это будет работать — в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. В Узбекистане будет запущена онлайн-платформа для выявления и решения системных проблем предпринимателей.
Разработкой займется недавно созданное в стране Агентство стратегического развития (АСР). Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель гендиректора агентства Рустамхон Азизов.
"Наша главная цель – наладить непрерывный диалог с предпринимателями и инвесторами. Для этого на платформе мы организуем разного рода опросы, будет форма обратной связи", - разъяснил Азизов.
По его словам, исходя из результатов опросов и коммуникации с бизнес-кругами будет предложен план мер по решению проблемы, улучшению той или иной ситуации.
Как подчеркнул заместитель гендиректора АСР Алексей Сим, будет сформирован своеобразный фаст-трек для оперативного разрешения сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели.
При агентстве начнет работу экспертный совет, и все систематические проблемы будут выноситься на обсуждение. Предусмотрен быстрый метод проведения бизнес-реформ, без бюрократических проволочек.
"Мы будем стараться уходить от длительных согласований, растягивания вопросов. Если объективно совет считает, что предложения агентства правильные и справедливые, идут на пользу бизнесу, то инициатива будет приниматься быстро", - прокомментировал Алексей Сим.
АСР создано по указу президента Узбекистана от 19 июля 2021 года. Ключевая задача структуры — реализация и координация стратегических реформ в стране, разработка предложений по ускоренному реформированию экономики Узбекистана в постпандемийных условиях.
Также АСР займется улучшением
инвестиционного климата страны, повышением качества государственного управления, расширением сотрудничества с зарубежными странами и формированием положительного имиджа Узбекистана на международном уровне.
В ноябре прошлого года АСР уже подписало
меморандум о сотрудничестве с российским агентством стратегических инициатив.
В рамках этого документа эксперты российского ведомства передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.
Первый рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей и регионов республики уже готовится к публикации. По словам Рустамхона Азизова, в данный момент идет работа по проведению опроса и сбору статистических данных.
По окончанию этого этапа понадобится еще 2-3 месяца на анализ сложившейся ситуации и выработку предложений, пояснил он.