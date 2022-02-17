https://uz.sputniknews.ru/20220217/kak-uzbekistan-nameren-reshat-problemy-biznesa-22806428.html

Как Узбекистан намерен решать проблемы бизнеса

Как Узбекистан намерен решать проблемы бизнеса

В Узбекистане создается платформа быстрой помощи предпринимателям, которая поможет наладить диалог с бизнесом и инвесторами. Как это будет работать — в нашем обзоре.

2022-02-17T15:46+0500

2022-02-17T15:46+0500

2022-02-17T15:46+0500

общество

узбекистан

бизнес

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. В Узбекистане будет запущена онлайн-платформа для выявления и решения системных проблем предпринимателей. Разработкой займется недавно созданное в стране Агентство стратегического развития (АСР). Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель гендиректора агентства Рустамхон Азизов.По его словам, исходя из результатов опросов и коммуникации с бизнес-кругами будет предложен план мер по решению проблемы, улучшению той или иной ситуации.Как подчеркнул заместитель гендиректора АСР Алексей Сим, будет сформирован своеобразный фаст-трек для оперативного разрешения сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели.При агентстве начнет работу экспертный совет, и все систематические проблемы будут выноситься на обсуждение. Предусмотрен быстрый метод проведения бизнес-реформ, без бюрократических проволочек.АСР создано по указу президента Узбекистана от 19 июля 2021 года. Ключевая задача структуры — реализация и координация стратегических реформ в стране, разработка предложений по ускоренному реформированию экономики Узбекистана в постпандемийных условиях.Также АСР займется улучшением инвестиционного климата страны, повышением качества государственного управления, расширением сотрудничества с зарубежными странами и формированием положительного имиджа Узбекистана на международном уровне.В ноябре прошлого года АСР уже подписало меморандум о сотрудничестве с российским агентством стратегических инициатив.В рамках этого документа эксперты российского ведомства передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.Первый рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей и регионов республики уже готовится к публикации. По словам Рустамхона Азизова, в данный момент идет работа по проведению опроса и сбору статистических данных.По окончанию этого этапа понадобится еще 2-3 месяца на анализ сложившейся ситуации и выработку предложений, пояснил он.

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узбекистан, бизнес