https://uz.sputniknews.ru/20220217/tamojenniki-nachnut-deklarirovat-svoi-doxody-i-imuschestvo-22810417.html

Таможенники начнут декларировать свои доходы и имущество

Таможенники начнут декларировать свои доходы и имущество

Президент Узбекистана обязал таможенников декларировать свои доходы. По его словам, честная работа сотрудников сферы — важнейший вопрос в борьбе с коррупцией.

2022-02-17T17:52+0500

2022-02-17T17:52+0500

2022-02-17T17:52+0500

общество

таможенники

доходы

имущество

президент узбекистана

борьба с коррупцией

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана начнут декларировать свои доходы и имущество.Об этом Шавкат Мирзиёев заявил на совещании, посвященном совершенствованию таможенной сферы. По его словам, обеспечение честной работы сотрудников сферы и усиление их социальной защиты — важнейший вопрос в борьбе с коррупцией.Как сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, вместе с декларацией доходов вводится и ряд других требований. В частности, сотрудники, занимавшие один и тот же пост в течение трех лет, на месяц будут переведены на другую работу.Также вводится 50-процентная надбавка к зарплате. Начисляться она будет на основе конкретных показателей и результата труда.Также дополнительные выплаты предусмотрены к специальным званиям и сотрудникам, несущим службу на удаленных и труднодоступных постах.А вот поступить на таможенную службу с 1 марта будут тяжелее — кандидаты должны будут пройти открытый конкурс.

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таможенники, доходы, имущество, президент узбекистана, борьба с коррупцией