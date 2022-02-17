https://uz.sputniknews.ru/20220217/tamojenniki-nachnut-deklarirovat-svoi-doxody-i-imuschestvo-22810417.html
Таможенники начнут декларировать свои доходы и имущество
Таможенники начнут декларировать свои доходы и имущество
Президент Узбекистана обязал таможенников декларировать свои доходы. По его словам, честная работа сотрудников сферы — важнейший вопрос в борьбе с коррупцией.
2022-02-17T17:52+0500
2022-02-17T17:52+0500
2022-02-17T17:52+0500
общество
таможенники
доходы
имущество
президент узбекистана
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана начнут декларировать свои доходы и имущество.Об этом Шавкат Мирзиёев заявил на совещании, посвященном совершенствованию таможенной сферы. По его словам, обеспечение честной работы сотрудников сферы и усиление их социальной защиты — важнейший вопрос в борьбе с коррупцией.Как сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, вместе с декларацией доходов вводится и ряд других требований. В частности, сотрудники, занимавшие один и тот же пост в течение трех лет, на месяц будут переведены на другую работу.Также вводится 50-процентная надбавка к зарплате. Начисляться она будет на основе конкретных показателей и результата труда.Также дополнительные выплаты предусмотрены к специальным званиям и сотрудникам, несущим службу на удаленных и труднодоступных постах.А вот поступить на таможенную службу с 1 марта будут тяжелее — кандидаты должны будут пройти открытый конкурс.
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таможенники, доходы, имущество, президент узбекистана, борьба с коррупцией
Таможенники начнут декларировать свои доходы и имущество
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Президент Узбекистана обязал таможенников декларировать свои доходы. По его словам, честная работы сотрудников сферы — важнейший вопрос в борьбе с коррупцией.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана начнут декларировать свои доходы и имущество.
Об этом Шавкат Мирзиёев заявил на совещании, посвященном совершенствованию таможенной сферы. По его словам, обеспечение честной работы сотрудников сферы и усиление их социальной защиты — важнейший вопрос в борьбе с коррупцией.
Как сообщает
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, вместе с декларацией доходов вводится и ряд других требований. В частности, сотрудники, занимавшие один и тот же пост в течение трех лет, на месяц будут переведены на другую работу.
Также вводится 50-процентная надбавка к зарплате. Начисляться она будет на основе конкретных показателей и результата труда.
Также дополнительные выплаты предусмотрены к специальным званиям и сотрудникам, несущим службу на удаленных и труднодоступных постах.
А вот поступить на таможенную службу с 1 марта будут тяжелее — кандидаты должны будут пройти открытый конкурс.