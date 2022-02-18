https://uz.sputniknews.ru/20220218/dikiy-vostorg-rayxon-podelilas-emotsiyami-ot-poezdki-v-dubay--foto-22826005.html
"Дикий восторг": Райхон поделилась эмоциями от поездки в Дубай — фото
"Дикий восторг": Райхон поделилась эмоциями от поездки в Дубай — фото
Где отдыхает певица и чем уже успела поделиться с поклонниками в Instagram — в материале.
2022-02-18T15:00+0500
2022-02-18T15:00+0500
2022-02-18T15:00+0500
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райхон ганиева
дубай
звезда
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева отдыхает в Дубае. Певица активно делится своими впечатлениями в Instagram и показала подписчикам фото с сыновьями.Звезда впервые решилась прокатиться по сафари, хотя очень боялась этого.Райхон побывала на шоу с соколами, станцевала в окружении бедуинов и попробовала блюда из национальной кухни.Читайте также:
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"Дикий восторг": Райхон поделилась эмоциями от поездки в Дубай — фото
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Звезда призналась, что ощутила мощную энергетику природы и получила яркие впечатления.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева отдыхает в Дубае.
Певица активно делится своими впечатлениями в Instagram и показала подписчикам фото с сыновьями.
Звезда впервые решилась прокатиться по сафари, хотя очень боялась этого.
Райхон побывала на шоу с соколами, станцевала в окружении бедуинов и попробовала блюда из национальной кухни.
"Мы в диком восторге! Оказаться в самом сердце пустыни, почувствовать мощную энергетику природы — это такое удовольствие и воспоминания на всю жизнь!" — поделилась эмоциями артистка.