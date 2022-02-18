https://uz.sputniknews.ru/20220218/nilyufar-usmanova-posvyatila-novuyu-pesnyu-docheri-shaxzody-matchanovoy--video-22823209.html
Нилюфар Усманова посвятила новую песню дочери Шахзоды Матчановой — видео
Нилюфар Усманова посвятила новую песню дочери Шахзоды Матчановой — видео
Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — продолжает удивлять поклонников. Подробности — в материале.
2022-02-18T12:40+0500
2022-02-18T12:40+0500
2022-02-18T12:40+0500
это интересно
песня
звезда
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — выпустила новую песню "Рания".Звезда сразу же заинтриговала поклонников, заявив, что песня так называется не случайно. Композиция посвящена конкретному человеку, однако Усманова не спешила раскрывать, кому именно.В комментариях под видео подписчики поспешили поделиться своими догадками.Некоторые предположили, что песня посвящена внучке президента Шавката Мирзиёева, но многие написали, что скорее всего речь шла о дочери актрисы Шахзоды Матчановой.И это был правильный ответ. Усманова и Матчанова много лет близко дружат, а не так давно у актрисы родилась долгожданная дочь. Девочке дали имя Рания.Именно ей и посвящена новая композиция Усмановой. Позднее это подтвердила сама артистка.В начале февраля Усманова-младшая представила новый клип на песню Xatlar yozmayman. Стоит отметить, что Нилюфар показывает себя весьма разносторонней личностью — звезда также любит спорт. Недавно певица занялась боксом, о чем рассказала в своем Instagram.Читайте также:
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песня, звезда
Нилюфар Усманова посвятила новую песню дочери Шахзоды Матчановой — видео
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Звезда продолжает удивлять поклонников. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — выпустила новую песню "Рания".
Звезда сразу же заинтриговала поклонников, заявив, что песня так называется не случайно.
Композиция посвящена конкретному человеку, однако Усманова не спешила раскрывать, кому именно.
В комментариях под видео подписчики поспешили поделиться своими догадками.
Некоторые предположили, что песня посвящена внучке президента Шавката Мирзиёева, но многие написали, что скорее всего речь шла о дочери актрисы Шахзоды Матчановой.
И это был правильный ответ. Усманова и Матчанова много лет близко дружат, а не так давно у актрисы родилась долгожданная дочь. Девочке дали имя Рания.
Именно ей и посвящена новая композиция Усмановой. Позднее это подтвердила сама артистка.
В начале февраля Усманова-младшая представила
новый клип на песню Xatlar yozmayman. Стоит отметить, что Нилюфар показывает себя весьма разносторонней личностью — звезда также любит спорт.
Недавно певица занялась боксом
, о чем рассказала в своем Instagram.