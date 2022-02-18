https://uz.sputniknews.ru/20220218/krupneyshiy-rossiyskiy-magazin-kosmetiki-vyxodit-na-rynok-uzbekistana-22817754.html

Крупнейший российский магазин косметики выходит на рынок Узбекистана

Крупнейший российский магазин косметики выходит на рынок Узбекистана

Первые три магазина откроют уже весной. Все, что об этом известно — в материале.

2022-02-18T09:21+0500

2022-02-18T09:21+0500

2022-02-18T09:22+0500

общество

магазин

косметика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Российский ритейлер "Магнит" готовится выйти на первый зарубежный рынок — в Узбекистан.Пока речь идет только о косметической продукции ("Магнит Косметик"). Первые магазины откроются уже этой весной — в марте-апреле.Об этом заявил генеральный директор компании Ян Дюннинг. Он отметил, что в Узбекистане уже есть офис и экспортная команда, которая помогает закупать фрукты и овощи для российского бизнеса. По его словам, работать "Магнит" в республике будет с теми же поставщиками, с которыми он сотрудничает в России.О планах открытия офис в Узбекистане компания сообщала в апреле 2021 года. В пресс-релизе говорилось, что это позволит ритейлеру увеличить экспорт, а также активнее развивать импорт со странами Центральной Азии и Ближнего Востока.Ранее на узбекский рынок впервые вышел российский онлайн-магазин Wildberries. Первый пункт выдачи в стране уже заработал в Ташкенте.Читайте также:

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магазин, косметика, узбекистан