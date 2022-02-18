https://uz.sputniknews.ru/20220218/sajentsy-kakix-derevev-nujno-posadit-jitelyam-uzbekistana-etoy-vesnoy-22834370.html

Саженцы каких деревьев нужно посадить жителям Узбекистана этой весной

Саженцы каких деревьев нужно посадить жителям Узбекистана этой весной

Откуда взять саженцы и кто поможет правильно их высадить, а потом и ухаживать за ними — об этом и не только рассказали на пресс-конференции Государственного... 18.02.2022, Sputnik Узбекистан

2022-02-18T18:51+0500

2022-02-18T18:51+0500

2022-02-18T18:51+0500

общество

деревья

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Этой весной в Узбекистане стартует национальная акция "Яшил макон" ("Зеленая территория"). О том, в чем она заключается и кто будет ее реализовывать рассказали специалисты Государственного комитета лесного хозяйства во время пресс-конференции, где присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан. С 1 марта по всему Узбекистану начнется высадка 125 миллионов саженцев. Жителям городов и селений безвозмездно раздадут в общей сложности 10 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев.В эти дни специалисты комитета готовят к высадке деревья и кустарники. Разработаны рекомендации по выращиванию древесно-кустарниковых пород и способам их посадки. Составлен перечень растений, рекомендуемых для озеленения в каждом регионе республики, в зависимости от климата и состояния почвы.Как сообщили представители комитета лесного хозяйства, в Каракалпакстане, областях и столице высадят декоративные и плодовые деревья: ясень, вяз, катальпа, сафлор японский, гледичия, ива, тополь, клен, каштан, липа, дуб и акация.Отдельное внимание будет уделено внедрению систем эффективного орошения и ухода за высаженными саженцами.Читайте также: В Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений >>Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья >>

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деревья