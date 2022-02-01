https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-ferganskoy-oblasti-zagorelsya-krupnyy-torgovyy-tsentr-22477292.html

В Ферганской области загорелся крупный торговый центр

В Ферганской области загорелся крупный торговый центр

В настоящее время устанавливается причина возгорания и сумма нанесенного ущерба.

2022-02-01T10:18+0500

2022-02-01T10:18+0500

2022-02-01T10:27+0500

общество

ферганская область

пожар

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В торговом центре "Кува", расположенного в Кувинском районе Ферганской области, произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).Инцидент случился 1 февраля в 06.23 по местному времени. В ходе пожара загорелись внутренние помещения, а также кровля и потолок здания. Огонь охватил 25 вещевых магазинов.В торговом комплексе Андижана произошел пожар >>Пожарные прибыли на место происшествия в 6.27. Им удалось полностью потушить пламя в 07.37.По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Отмечается, что на место происшествия также выехали руководители районного и областного УЧС.В настоящее время устанавливается причина возгорания и сумма нанесенного ущерба.Читайте также:В Самаркандской области загорелся торговый центр >>Столб огня и дыма: пожар в бизнес-центре Sigma попал на видео >>

ферганская область

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ферганская область, пожар