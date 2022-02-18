https://uz.sputniknews.ru/20220218/vesna-ili-vremennoe-poteplenie--prognoz-pogoda-na-vyxodnye-22824206.html

Весна или временное потепление — прогноз погоды на выходные

Весна или временное потепление — прогноз погоды на выходные

В Узбекистан пришла весенняя погода, однако в некоторых районах все же ждут снега. Где именно — читайте в материале.

2022-02-18T13:02+0500

2022-02-18T13:02+0500

2022-02-18T13:04+0500

общество

погода

выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0e/15997664_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3732657d1ce16f40d5d18d57a5fcbb43.jpg

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Погода в Узбекистане значительно улучшилась еще накануне, а теперь Узгидромет прогнозирует дальнейшее потепление.Сухая и малооблачная погода обоснуется во всех регионах страны, днем температура поднимется до 10-13° тепла. Из-за остающегося в горах снега, там сохраняется режим лавинной опасности.В выходные по большей части республики дождей не ждут, лишь к воскресенье в Сурхандарьинской Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областям местами возможны небольшие осадки.При этом в предгорных и горных районах этих областей осадки могут перейти в мокрый снег.Ночные морозы медленно, но верно отступят, днем в воздухе запахнет весной. К воскресенью 20 февраля ночью будет до +7°, а днем потеплеет до 15-17°, а в южных районах - до 18-20° тепла.Читайте также:Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки >>Спасатели снова предупредили водителей об опасности >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, выходные