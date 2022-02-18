https://uz.sputniknews.ru/20220218/vesna-ili-vremennoe-poteplenie--prognoz-pogoda-na-vyxodnye-22824206.html
Весна или временное потепление — прогноз погоды на выходные
Весна или временное потепление — прогноз погоды на выходные
В Узбекистан пришла весенняя погода, однако в некоторых районах все же ждут снега. Где именно — читайте в материале.
2022-02-18T13:02+0500
2022-02-18T13:02+0500
2022-02-18T13:04+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Погода в Узбекистане значительно улучшилась еще накануне, а теперь Узгидромет прогнозирует дальнейшее потепление.Сухая и малооблачная погода обоснуется во всех регионах страны, днем температура поднимется до 10-13° тепла. Из-за остающегося в горах снега, там сохраняется режим лавинной опасности.В выходные по большей части республики дождей не ждут, лишь к воскресенье в Сурхандарьинской Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областям местами возможны небольшие осадки.При этом в предгорных и горных районах этих областей осадки могут перейти в мокрый снег.Ночные морозы медленно, но верно отступят, днем в воздухе запахнет весной. К воскресенью 20 февраля ночью будет до +7°, а днем потеплеет до 15-17°, а в южных районах - до 18-20° тепла.Читайте также:Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки >>Спасатели снова предупредили водителей об опасности >>
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погода, выходные
Весна или временное потепление — прогноз погоды на выходные
13:02 18.02.2022 (обновлено: 13:04 18.02.2022) Подписаться на
В Узбекистан пришла весенняя погода, однако в некоторых районах все же ждут снега. Где именно — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Погода в Узбекистане значительно улучшилась еще накануне, а теперь Узгидромет прогнозирует
дальнейшее потепление.
Сухая и малооблачная погода обоснуется во всех регионах страны, днем температура поднимется до 10-13° тепла. Из-за остающегося в горах снега, там сохраняется режим лавинной опасности.
В выходные по большей части республики дождей не ждут, лишь к воскресенье в Сурхандарьинской Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областям местами возможны небольшие осадки.
При этом в предгорных и горных районах этих областей осадки могут перейти в мокрый снег.
Ночные морозы медленно, но верно отступят, днем в воздухе запахнет весной. К воскресенью 20 февраля ночью будет до +7°, а днем потеплеет до 15-17°, а в южных районах - до 18-20° тепла.
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