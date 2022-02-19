https://uz.sputniknews.ru/20220219/chto-budet-esli-ejednevno-pit-vodu-s-limonom-22783578.html

Что будет, если ежедневно пить воду с лимоном

Что будет, если ежедневно пить воду с лимоном

Чем полезна вода с лимоном, и как правильно ее употреблять, объяснила нутрициолог.

2022-02-19T08:00+0500

2022-02-19T08:00+0500

2022-02-19T10:08+0500

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вода

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Вода с лимоном помогает бороться с вирусными заболеваниями и нормализует пищеварение. Но пить такую воду надо правильно, рассказала РИА Новости нутрициолог Наталья Кунская.Лимонная вода полезна для многих процессов в организме: она участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов, отметила врач.Для борьбы с вирусами и стабилизации пищеварения такая вода просто необходима, поскольку она стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и секреции желчи, необходимых для нормального усвоения продуктов.Но употреблять воду с лимоном надо не больше двух-трех стаканов в день. Нежелательно ее также пить натощак. После пробуждения полезнее выпить пару чашек обычной чистой воды. А уже лимонную воду лучше принять за 30 минут до еды. Во время еды можно сделать лишь несколько глотков, поскольку активное запивание пищи замедляет процессы переваривания, подчеркнула специалист.Читайте также:Чем влюбленность полезна для здоровья - врачЧем удивить любимого: рецепт орехового тарта с карамелью

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вода