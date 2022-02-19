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По улицам Ташкента прогулялись "монстры" - видео
По улицам Ташкента прогулялись "монстры" - видео
Правоохранительные органы выяснили причину очередного "маски-шоу" в столице.
2022-02-19T14:06+0500
2022-02-19T14:06+0500
2022-02-19T14:06+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. На улицах Ташкента появились люди, одетые в маски героев популярных зарубежных фильмов. Столичное ГУВД прокомментировало ситуацию и поспешило успокоить граждан.В социальных сетях разошлось видео с людьми, одетыми в необычные костюмы и маски киногероев. Жители начали беспокоиться и высказывать различные домыслы. Как выяснилось, актеры были героями нового шоу, которое вскоре выйдет в эфир на телеканале "ЗурТВ".Напомним, подобная акция проводилась в Ташкенте в октябре 2021 года - тогда по улицам столицы пробежали актеры, одетые в костюмы персонажей "Наруто". Выяснилось, что это были актеры, участвовавшие в мероприятии по случаю открытия ресторана в Яшнабадском районе.Читайте также: В Джизаке открылся электронный музей - фото
ташкент
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ташкент
По улицам Ташкента прогулялись "монстры" - видео
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Правоохранительные органы выяснили причину очередного "маски-шоу" в столице.
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik.
На улицах Ташкента появились люди, одетые в маски героев популярных зарубежных фильмов. Столичное ГУВД прокомментировало
ситуацию и поспешило успокоить граждан.
В социальных сетях разошлось видео с людьми, одетыми в необычные костюмы и маски киногероев. Жители начали беспокоиться и высказывать различные домыслы. Как выяснилось, актеры были героями нового шоу, которое вскоре выйдет в эфир на телеканале "ЗурТВ".
"Ролики с участием киногероев вызвали много споров. Эти кадры были сделаны для новой программы "ЗурТВ" - "Украденная маска". В связи с этим творческую группу отправили в общественные места. Некоторые наши соотечественники восприняли это не совсем адекватно. В ближайшие дни программа "Украденная маска" будет транслироваться на "ЗурТВ", - сообщил ГУВД один из сотрудников телеканала.
Напомним, подобная акция проводилась в Ташкенте в октябре 2021 года - тогда по улицам столицы пробежали актеры, одетые в костюмы персонажей "Наруто
". Выяснилось, что это были актеры, участвовавшие в мероприятии по случаю открытия ресторана в Яшнабадском районе.