https://uz.sputniknews.ru/20220219/po-ulitsam-tashkenta-progulyalis-monstry---video-22842698.html

По улицам Ташкента прогулялись "монстры" - видео

По улицам Ташкента прогулялись "монстры" - видео

Правоохранительные органы выяснили причину очередного "маски-шоу" в столице.

2022-02-19T14:06+0500

2022-02-19T14:06+0500

2022-02-19T14:06+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. На улицах Ташкента появились люди, одетые в маски героев популярных зарубежных фильмов. Столичное ГУВД прокомментировало ситуацию и поспешило успокоить граждан.В социальных сетях разошлось видео с людьми, одетыми в необычные костюмы и маски киногероев. Жители начали беспокоиться и высказывать различные домыслы. Как выяснилось, актеры были героями нового шоу, которое вскоре выйдет в эфир на телеканале "ЗурТВ".Напомним, подобная акция проводилась в Ташкенте в октябре 2021 года - тогда по улицам столицы пробежали актеры, одетые в костюмы персонажей "Наруто". Выяснилось, что это были актеры, участвовавшие в мероприятии по случаю открытия ресторана в Яшнабадском районе.Читайте также: В Джизаке открылся электронный музей - фото

ташкент

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