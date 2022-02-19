https://uz.sputniknews.ru/20220219/v-kakix-stranax-jivut-samye-predannye-fanaty-sushi-22775102.html

В каких странах живут самые преданные фанаты суши?

В каких странах живут самые преданные фанаты суши?

Страны бывшего СССР внезапно попали в топ-10 главных мировых любителей суши.

2022-02-19T22:30+0500

2022-02-19T22:30+0500

2022-02-19T22:30+0500

это интересно

постсоветское пространство

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Суши — одно из самых известных и любимых блюд японской кухни в мире. Исследование журнала Chefs Pencil показало, что страны бывшего СССР неожиданно вошли в десятку рейтинга основных поедателей суши.Неудивительно, что первое место в топе заняла Япония. А дальше начались сюрпризы. На вторую строчку попала Украина. Четвертое, пятое, седьмое и десятое места заняли Беларусь, Молдова, Россия и Литва.Такие данные удалось получить благодаря сервису Google Trends. С его помощью смогли проанализировать поисковые запросы на разных языках рецептов, ресторанов, которые связаны с суши. Программа вычисляет количество запросов. А потом результат можно сравнить по странам.Читайте также:Что будет с организмом, если пить кофе по утрамСтоит ли отказываться от шоколада во время диеты

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постсоветское пространство