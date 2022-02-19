https://uz.sputniknews.ru/20220219/v-kakix-stranax-jivut-samye-predannye-fanaty-sushi-22775102.html
В каких странах живут самые преданные фанаты суши?
В каких странах живут самые преданные фанаты суши?
Страны бывшего СССР внезапно попали в топ-10 главных мировых любителей суши.
2022-02-19T22:30+0500
2022-02-19T22:30+0500
2022-02-19T22:30+0500
это интересно
постсоветское пространство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22781227_0:34:1920:1114_1920x0_80_0_0_aac9c1ea580a98f1e973ebc0abc33dc7.jpg
Суши — одно из самых известных и любимых блюд японской кухни в мире. Исследование журнала Chefs Pencil показало, что страны бывшего СССР неожиданно вошли в десятку рейтинга основных поедателей суши.Неудивительно, что первое место в топе заняла Япония. А дальше начались сюрпризы. На вторую строчку попала Украина. Четвертое, пятое, седьмое и десятое места заняли Беларусь, Молдова, Россия и Литва.Такие данные удалось получить благодаря сервису Google Trends. С его помощью смогли проанализировать поисковые запросы на разных языках рецептов, ресторанов, которые связаны с суши. Программа вычисляет количество запросов. А потом результат можно сравнить по странам.Читайте также:Что будет с организмом, если пить кофе по утрамСтоит ли отказываться от шоколада во время диеты
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22781227_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e42687f0c3a779c7cdaa1c5bc6e7ce92.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
постсоветское пространство
В каких странах живут самые преданные фанаты суши?
Подписаться на
Страны постсоветского пространства внезапно попали в топ-10 главных мировых любителей суши.
Суши — одно из самых известных и любимых блюд японской кухни в мире. Исследование журнала Chefs Pencil показало, что страны бывшего СССР неожиданно вошли в десятку рейтинга основных поедателей суши.
Неудивительно, что первое место в топе заняла Япония. А дальше начались сюрпризы.
На вторую строчку попала Украина. Четвертое, пятое, седьмое и десятое места заняли Беларусь, Молдова, Россия и Литва.
Такие данные удалось получить благодаря сервису Google Trends. С его помощью смогли проанализировать поисковые запросы на разных языках рецептов, ресторанов, которые связаны с суши.
Программа вычисляет количество запросов. А потом результат можно сравнить по странам.