https://uz.sputniknews.ru/20220213/stoit-li-otkazyvatsya-ot-shokolada-vo-vremya-diety-22697964.html

Стоит ли отказываться от шоколада во время диеты

Стоит ли отказываться от шоколада во время диеты

Решив сбросить вес, часто женщины прежде всего отказываются от шоколада. Правильно ли это, объясняет диетолог.

2022-02-13T08:00+0500

2022-02-13T08:00+0500

2022-02-13T08:00+0500

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шоколад

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женщины

диетолог

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. О связи сладкого с лишним весом известно немало. Однако если человек, находясь на диете, пытается полностью отказаться от сладкого, это опасное решение, поскольку оно может отрицательно повлиять на здоровье. Об этом агентству РИА Новости рассказала диетолог Евгения Белых.По словам специалиста, большинство диет отошли от стереотипа, что для похудения нужно абсолютно исключить сладкое из рациона питания.Диетологи разработали множество новых методик по снижению веса, большинство из них включают в себя употребление горького шоколада. Ведь в шоколаде содержатся кофеин и теобромин — вещества, ускоряющие метаболизм и способствующие похудению."А из-за своей насыщенности жирами и калорийности шоколад быстро подавляет аппетит и утоляет голод. Это происходит из-за того, что шоколад с большим содержанием какао-бобов не относится к продуктам с быстро усеваемыми углеводами", — добавила диетолог.Читайте также:

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шоколад, диета, женщины, диетолог