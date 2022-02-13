https://uz.sputniknews.ru/20220213/stoit-li-otkazyvatsya-ot-shokolada-vo-vremya-diety-22697964.html
Стоит ли отказываться от шоколада во время диеты
Стоит ли отказываться от шоколада во время диеты
Решив сбросить вес, часто женщины прежде всего отказываются от шоколада. Правильно ли это, объясняет диетолог.
2022-02-13T08:00+0500
2022-02-13T08:00+0500
2022-02-13T08:00+0500
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шоколад
диета
женщины
диетолог
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. О связи сладкого с лишним весом известно немало. Однако если человек, находясь на диете, пытается полностью отказаться от сладкого, это опасное решение, поскольку оно может отрицательно повлиять на здоровье. Об этом агентству РИА Новости рассказала диетолог Евгения Белых.По словам специалиста, большинство диет отошли от стереотипа, что для похудения нужно абсолютно исключить сладкое из рациона питания.Диетологи разработали множество новых методик по снижению веса, большинство из них включают в себя употребление горького шоколада. Ведь в шоколаде содержатся кофеин и теобромин — вещества, ускоряющие метаболизм и способствующие похудению."А из-за своей насыщенности жирами и калорийности шоколад быстро подавляет аппетит и утоляет голод. Это происходит из-за того, что шоколад с большим содержанием какао-бобов не относится к продуктам с быстро усеваемыми углеводами", — добавила диетолог.Читайте также:
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шоколад, диета, женщины, диетолог
Стоит ли отказываться от шоколада во время диеты
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Решив сбросить вес, часто женщины прежде всего отказываются от шоколада. Правильно ли это, объясняет диетолог.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. О связи сладкого с лишним весом известно немало.
Однако если человек, находясь на диете, пытается полностью отказаться от сладкого, это опасное решение, поскольку оно может отрицательно повлиять на здоровье.
Об этом агентству РИА Новости
рассказала диетолог Евгения Белых.
"Диеты — это уже большой стресс для организма. Но отказываться полностью от сладкого нельзя — это может привести к депрессии, апатии и раздражительности. Поэтому даже если вы и сели на диету, не надо отказывать организму в сладком. Вы не поправитесь от 30 граммов темного шоколада в день, зато настроение улучшится, да и организм перенесет стресс легче", — заявила она.
По словам специалиста, большинство диет отошли от стереотипа, что для похудения нужно абсолютно исключить сладкое из рациона питания.
Диетологи разработали множество новых методик по снижению веса, большинство из них включают в себя употребление горького шоколада. Ведь в шоколаде содержатся кофеин и теобромин — вещества, ускоряющие метаболизм и способствующие похудению.
"А из-за своей насыщенности жирами и калорийности шоколад быстро подавляет аппетит и утоляет голод. Это происходит из-за того, что шоколад с большим содержанием какао-бобов не относится к продуктам с быстро усеваемыми углеводами", — добавила диетолог.