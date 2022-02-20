https://uz.sputniknews.ru/20220220/chto-proisxodit-na-meste-razryva-ukrainskogo-snaryada-v-rostovskoy-oblasti-22853591.html

Что происходит на месте разрыва украинского снаряда в Ростовской области

Что происходит на месте разрыва украинского снаряда в Ростовской области

ФСБ России подтвердила, что на территории Ростовской области взорвались украинские боеприпасы. Однако, в Киеве опровергают свою причастность к произошедшему.

2022-02-20T12:32+0500

2022-02-20T12:32+0500

2022-02-20T12:32+0500

видео

взрыв

ростовская область

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Накануне утром вблизи границы России и Украины на территории Тарасовского района Ростовской области разорвался снаряд. Еще один попал в нежилую постройку в хуторе Маноцкий. Пострадавших и серьезных разрушений в результате происшествия нет.Следственный комитет России опубликовал видео с места падения снаряда. Сейчас там работают следователи, возбуждено уголовное дело. Ранее ФСБ России подтвердила, что в регионе взорвались украинские боеприпасы.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал данные о взрывах снарядов в Ростовской области "провокацией".Обострение обстановки в ДонбассеСитуация в Донбассе накалилась, в том числе на фоне заявлений официальных лиц Запада о якобы планах России вторгнуться на Украину.Главы ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о временной эвакуации населения на территорию Ростовской области РФ. Первые автобусы вывезли из региона женщин, детей и людей пожилого возраста.Читайте также:Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область >>Смехотворный геноцид. Что развеселило канцлера Германии >>

ростовская область

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взрыв, ростовская область, видео