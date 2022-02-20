https://uz.sputniknews.ru/20220220/smexotvornyy-genotsid-chto-razveselilo-kantslera-germanii-22852852.html

Смехотворный геноцид. Что развеселило канцлера Германии

Смехотворный геноцид. Что развеселило канцлера Германии

Можно долго перечислять фамилии оппонентов постмайданной власти Украины, которые были убиты или бесследно исчезли. Наверное, это тоже покажется Шольцу смехотворным.

2022-02-20T12:09+0500

2022-02-20T12:09+0500

2022-02-20T12:11+0500

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Донбасс снова сотрясается от взрывов снарядов и выстрелов. Повреждена гражданская инфраструктура, разрушаются жилые дома, есть раненые среди населения. На наших глазах развернута масштабнейшая гуманитарная миссия по массовой эвакуации тысяч детей, женщин и стариков. Россия протягивает руку помощи мирным жителям, в то время как Запад в очередной раз проявляет верх цинизма и уже набившие оскомину двойные стандарты, умудряясь вменить нам в вину даже спасение детей.Самое кощунственное заявление допустил в субботу канцлер Германии Олаф Шольц. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он решил доспорить с президентом России. Напомним, на минувшей неделе Владимир Путин, принимавший немецкого гостя в Москве, сказал ему в глаза: "По нашим оценкам, то, что происходит в Донбассе сегодня, — это и есть геноцид". Шольц тогда то ли не нашелся, что ответить на это, то ли не решился, но ему потребовалось несколько дней, чтобы затем заочно возразить российскому лидеру. С ехидной усмешкой канцлер заявил, что разговоры о геноциде в Донбассе "смехотворны".Даже если глава немецкого правительства в самом деле не согласен с термином, имеющим четкие юридические определения, он мог бы додуматься, что речь идет о тысячах погибших, искалеченных и пропавших без вести. Как мог и представить, какие эмоции его слова вызовут у русских людей, помнящих злодеяния нацистской Германии на территории нашей страны. А соответственно, должен был бы понять, что ему непозволительно веселиться над горем жителей многострадального Донбасса, уже почти восемь лет живущих на линии фронта.Следует напомнить, что и сам Путин как опытный юрист всегда призывал очень осторожно обращаться с термином "геноцид". "То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем, и это, конечно, очень напоминает геноцид. <...> Здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия, но они должны отражать реалии происходящих событий", — говорил президент в декабре.Западные политики сейчас в один голос кинулись доказывать, что на Украине нет признаков геноцида, поскольку там, дескать, нет преследования по этническому, языковому или религиозному принципу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала прислать канцлеру материалы долгих скрупулезных расследований и эксгумаций массовых захоронений в местах, где в 2014-2015 годах зверствовали украинские "добробаты". Однако уже понятно, что Запад отмахнется от этих материалов, заявив, что эти могилы не указывают на этнические чистки.Но если уж мы говорим об этнической составляющей, то пусть Шольц ответит, куда делись русские школы на Украине после победы Майдана. Хочется напомнить, как западные послы убеждали в 2014 году, что русский язык никто не будет трогать, а первый же закон победившего Майдана (как раз об ограничении использования языка) — это "ошибка, которая будет исправлена". Однако при полном молчании Запада уже во время президентства русскоязычного Владимира Зеленского русские школы на Украине оказались под тотальным запретом. Вот вам и преступление по этническому и языковому признаку.Запад, когда взглянет на страшные кадры вскрытых могил, начнет кричать о том, что теперь не установить, кто расстреливал людей. Так ведь "светлоликие" победители Майдана и не скрывали этих злодеяний в те годы, даже превозносили их. Вспомним хотя бы придворного политолога Тараса Березовца, который восхвалял олигарха Игоря Коломойского, "задавившего сепаратизм" в Днепропетровске. Березовец гордо рассказывал, что оппонентов режима, "может быть, найдут закопанными на криворожских терриконах через какое-то время". Вот и находят их сейчас. До Днепропетровской области раскопки, правда, пока не дошли, но, будем надеяться, доберутся и туда. Однако Западу это неинтересно сейчас, будет плевать и после.Можно долго перечислять фамилии оппонентов постмайданной власти Украины, которые были убиты или бесследно исчезли. Например, жена мариупольского оппозиционного журналиста Сергея Долгова до сих пор разыскивает своего мужа, который был арестован Службой безопасности Украины в июне 2014 года. С тех пор его никто не видел живым. Сообщали, что его тело было найдено со следами страшных пыток, но подтверждений этим слухам не нашлось. Наверное, это тоже покажется Шольцу смехотворным. Лишние вопросы Киеву по поводу этих загадочных исчезновений и убийств он задавать не собирается.А затем в том же Мариуполе был расстрелян на пороге своей квартиры бывший активист ДНР Роман Джумаев, находившийся под домашним арестом. Никто особо и не прятался, националисты возносили до небес боевиков, "ликвидировавших сепаратиста", и гордо писали: "Когда не работает система, работает нация!". Хотелось бы спросить, как правительство Германии, ответственное за соблюдение Украиной Минских соглашений (а они подразумевают полную амнистию участника боевых действий), отреагировало на это убийство и на отсутствие его расследования. Но ответ мы знаем заранее: никак. Подчеркнем, таких случаев огромное множество. Но Запад их в упор не видит.Зато неожиданно увидели обыденный (как это ни цинично звучит) случай для прифронтовой зоны в Донбассе. Недавно пьяные украинские вояки расстреляли компанию местных жителей в селе Гранитное, что на самой линии фронта. Двое гражданских погибли, двое ранены. И это вдруг западные СМИ заметили! Исключительно потому что погибшие были этническими греками (их много проживает на юге Донбасса). Соответственно, греческое правительство подняло шум, а СМИ Европы его подхватили. То есть убийства этнических русских и украинцев "героями АТО" никого на Западе не волнуют. Как не волнует гибель детей. А вот представителей европейских этносов убивать нехорошо, на это следует жестко реагировать. Как бы Шольцу это ни показалось "смехотворным", но такое различие в подходах к одинаковым злодеяниям и есть натуральный информационный геноцид. Причем именно по этническому признаку.Двойные стандарты в оценивании жизней представителей "цивилизованного" мира и детей Донбасса особо наглядно проявились именно сейчас, когда ДНР и ЛНР одновременно начали эвакуацию незащищенных слоев мирного населения ввиду угрозы нападения со стороны Украины. В украинских и западных СМИ по этому поводу царит истерика.Например, американский корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер приводит твит украинских официальных пропагандистов, утверждающих, что на линии фронта в Донбассе "все тихо, ни отлетов, ни прилетов". И на этом основании делает вывод, что эвакуация является "насильственной" и "постановочной", а людям якобы ничего не угрожает. И тот же Миллер репостит кадры обстрела, в который попал министр внутренних дел Украины и сопровождавшие его западные журналисты. Ну вот, а нам только что сообщали, что на линии фронта — полная тишина и спокойствие."Защита от несуществующей атаки" — так называют эвакуацию донецких детей западные журналисты и аналитики. И тут же размещают трогательные сообщения о том, как посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс обустраивается во Львове, куда ее посольство спешно было эвакуировано из Киева.То есть западных журналистов, которые на протяжении нескольких недель разгоняли панику по поводу "российского вторжения на Украину", вовсе не смущает эвакуация западных послов и иностранных граждан из мирного Киева, где не разорвалось ни единого снаряда, но их удивляет тот факт, что детей увозят из прифронтовой зоны, где постоянно гремит канонада. Вот это верх лицемерия и цинизм высшего уровня. Ведь если эти самые собкоры искренне верят в то, что Россия "вот-вот нападет", то они должны понимать, что этот воображаемый ими сценарий повлечет за собой усиление боев в Донбассе, а значит, жители прифронтовых поселений уж точно окажутся в большей опасности, чем голландский бюргер где-нибудь в Одессе или Виннице, откуда его просят спешно убраться домой. Но спасение западного бюргера или посла от мифической угрозы Миллер и его коллеги понимают, а вот в спасении ребенка от реальной, уже гремящей по всей линии фронта, угрозы не видят никакого смысла. А с какой стати? Это же русский ребенок. И никакого геноцида по этническому признаку Шольц не видит, его это веселит.А ведь Германии следовало бы не веселиться по поводу войны в Донбассе, а прямо признать свою ответственность за те невыполненные обязательства, которые она брала на себя в ходе Минских переговоров. В частности, предшественница Шольца на посту канцлера обещала решить вопрос с восстановлением банковской системы в этом регионе и социальным обеспечением населения. Интересно, нынешний глава германского правительства вообще в курсе, что такие обещания давались?А на днях посол Германии на Украине Анка Фельдхузен вообще открыто в эфире признала свою страну (а заодно и Францию) стороной конфликта. Она заявила буквально следующее, на ломаном украинском языке отвечая на вопрос о том, собирается ли Берлин давить на Киев с целью выполнения Минских соглашений: "Германия, как и Франция, стоят очень тесно с Украиной в тех переговорах. <…> Я думаю, русские не очень любят этот формат, потому что они знают, что там они — один против трех. <…> Мы считаем, что Россия — сторона конфликта, то есть мы действительно стоим плечо в плечо с Украиной, чтобы закончить эту войну. Являются ли Минские соглашения этим путем или нет, я этого сейчас не знаю".Оставим на совести посла заявление о том, что Россия является стороной конфликта, но, признав, что Москва в Нормандском формате противостоит совместной тройке Германия — Франция — Украина, Фельдхузен причислила и себя к другой стороне. Если же немцы не знают, надо ли Украине выполнять Минские соглашения (а посла спросили именно об этом), то возникает следующий закономерный вопрос: почему же Франция и Германия каждый год выступают за продление санкций против России в связи с якобы "невыполнением Минских соглашений"?Вот бы новый канцлер Германии набрался мужества и ответил на эти вопросы. Но тогда ему придется брать на себя и значительную часть ответственности за кровь, взрывы и выстрелы в Донбассе, то есть за то, что вызывает его скептическую усмешку и ремарки о "смехотворном" геноциде.Источник: РИА Новости.Читайте также:Ситуация в Донбассе: главное к утру воскресенья >>Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область >>

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канцлер фрг, украина, германия