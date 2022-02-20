https://uz.sputniknews.ru/20220220/est-ochen-opasnaya-poza-dlya-sna--vrach-22785053.html

Есть очень опасная поза для сна — врач

Есть очень опасная поза для сна — врач

Невролог-сомнолог: о полезных и о вредных позах для сна. К каким болезням может привести неправильное положение тела во время сна?

2022-02-20T08:00+0500

2022-02-20T08:00+0500

2022-02-20T08:00+0500

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врач

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Неправильная поза во время сна провоцирует не только дискомфорт, но и в дальнейшем может вызвать серьезные заболевания, заявила невролог-сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik. Врач считает, что опаснее всего для здоровья — сон на животе. Людям комфортно спать в какой-то уже "своей", привычной позе. Но некоторых положений тела стоит избегать. С медицинской точки зрения самое полезное — спать на боку. Людям с сердечными заболеваниями лучше лежать на правом боку, чтобы избежать давления на левую сторону тела, высказала мнение Царева."Положение на боку более физиологичное, более желательное во время сна. В этой позе быстрее происходит вывод продуктов обмена. Конечно спать можно и на левом, и на правом боку, грудная клетка одинаково защищает с обеих сторон. Единственное ограничение для левого бока будет для людей, у которых есть проблемы с работой сердца, например сердечно-легочная недостаточность", — уточнила невролог-сомнолог.На спине нельзя спать тем, у кого останавливается дыхание во сне.Вреднее всего поза на животе, уверена врач. Например, если человек долго так спит, у него могут начаться проблемы с позвоночником."При этом позвоночник находится не в физиологичном положении: одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус, это может привести к болям в шее и голове с утра", — отметила Царева.Но самое опасное, что привычка спать на животе может привести к нарушению метаболических процессов и спровоцировать болезнь Альцгеймера, уточнила она."Исследования показали, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Если эти продукты обмена накапливаются, например белок амилоид, в дальнейшем это может стимулировать развитие демиелинизирующих заболеваний, то есть болезни Альцгеймера", — объяснила врач.Читайте также:Какие процессы в организме может нарушить недосып — ученыеУченые объяснили, почему весной особенно хочется спатьЧто происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам

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врач