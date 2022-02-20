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Где в Узбекистане установят устройства, блокирующие антирадары
Где в Узбекистане установят устройства, блокирующие антирадары
На дорогах одного из регионов республики в ближайшее время установят устройства, которые будут регулировать скорость движения транспорта.
2022-02-20T11:07+0500
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общество
наманган
дороги
скорость
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. На дорогах Наманганской области совсем скоро появятся "умные радарные системы", которые смогут блогировать антирадарные установки в автомобилях и фиксировать нарушителей. Инвестиционный проект стоимостью $10 млн, реализуется хокимиятом региона совместно с зарубежной компанией ÜÇ NOKTA, сообщили в пресс-службе местной администрации.Подчеркивается, что система, которая работает с лазерным комплексом, деактивирует антирадарное оборудование, которое может быть установлено на автомобилях. Система будет не только фиксировать нарушения, но также регулировать движение на дорогах и перекрестках.Читайте также:В Узбекистане готовы снизить размеры штрафов за нарушение ПДД &gt;&gt;Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров &gt;&gt;
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наманган, дороги, скорость

Где в Узбекистане установят устройства, блокирующие антирадары

11:07 20.02.2022 (обновлено: 11:17 20.02.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровНародные гулянья в парке "Навруз"
Народные гулянья в парке Навруз - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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На дорогах одного из регионов республики в ближайшее время установят устройства, которые будут регулировать скорость движения транспорта.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. На дорогах Наманганской области совсем скоро появятся "умные радарные системы", которые смогут блогировать антирадарные установки в автомобилях и фиксировать нарушителей.
Инвестиционный проект стоимостью $10 млн, реализуется хокимиятом региона совместно с зарубежной компанией ÜÇ NOKTA, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Подчеркивается, что система, которая работает с лазерным комплексом, деактивирует антирадарное оборудование, которое может быть установлено на автомобилях. Система будет не только фиксировать нарушения, но также регулировать движение на дорогах и перекрестках.

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