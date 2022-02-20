https://uz.sputniknews.ru/20220220/gde-v-uzbekistane-ustanovyat-ustroystva-blokiruyuschie-atniradary-22851645.html
Где в Узбекистане установят устройства, блокирующие антирадары
Где в Узбекистане установят устройства, блокирующие антирадары
На дорогах одного из регионов республики в ближайшее время установят устройства, которые будут регулировать скорость движения транспорта.
2022-02-20T11:07+0500
2022-02-20T11:07+0500
2022-02-20T11:17+0500
общество
наманган
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скорость
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. На дорогах Наманганской области совсем скоро появятся "умные радарные системы", которые смогут блогировать антирадарные установки в автомобилях и фиксировать нарушителей. Инвестиционный проект стоимостью $10 млн, реализуется хокимиятом региона совместно с зарубежной компанией ÜÇ NOKTA, сообщили в пресс-службе местной администрации.Подчеркивается, что система, которая работает с лазерным комплексом, деактивирует антирадарное оборудование, которое может быть установлено на автомобилях. Система будет не только фиксировать нарушения, но также регулировать движение на дорогах и перекрестках.Читайте также:В Узбекистане готовы снизить размеры штрафов за нарушение ПДД >>Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров >>
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наманган, дороги, скорость
Где в Узбекистане установят устройства, блокирующие антирадары
11:07 20.02.2022 (обновлено: 11:17 20.02.2022) Подписаться на
На дорогах одного из регионов республики в ближайшее время установят устройства, которые будут регулировать скорость движения транспорта.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. На дорогах Наманганской области совсем скоро появятся "умные радарные системы", которые смогут блогировать антирадарные установки в автомобилях и фиксировать нарушителей.
Инвестиционный проект стоимостью $10 млн, реализуется хокимиятом региона совместно с зарубежной компанией ÜÇ NOKTA, сообщили
в пресс-службе местной администрации.
Подчеркивается, что система, которая работает с лазерным комплексом, деактивирует антирадарное оборудование, которое может быть установлено на автомобилях. Система будет не только фиксировать нарушения, но также регулировать движение на дорогах и перекрестках.
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