https://uz.sputniknews.ru/20220220/kakie-imena-rossiyskim-figuristkam-dali--bolelschiki-iz-kitaya-22856347.html

Какие имена российским фигуристкам дали болельщики из Китая

Какие имена российским фигуристкам дали болельщики из Китая

Сборная России обновила национальный рекорд по завоеванным на медалям. Она стала второй по общему количеству медалей.

2022-02-20T16:11+0500

2022-02-20T16:11+0500

2022-02-20T16:11+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

фигурист

китай

болельщики

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Олимпиада в Китае подошла к концу. Одним из самых эмоциональных и драматичных событий во время главных спортивных состязаний четырехлетия стал скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. В ее декабрьской допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Однако вина ее до сих пор не доказана. Спортивный арбитраж позволил фигуристке участвовать в одиночных соревнованиях. В короткой программе она стала первой, однако по итогам произвольного катания ей не удалось взойти на пьедестал почета. Несмотря на это выступление 15-летней девочки вызвало восторг болельщиков со всего мира, которые восхищались не только грацией и мастерством спортсменки, но и силой духа, выдержкой и умением "держать удар".Какие прозвища дали китайские болельщики каждой из звездных российских фигуристок на зимней Олимпиаде подслушал корреспондент РИА Новости.Камила Валиева — "Малышка К" (K宝 - К-бао), где К — первая буква имени Камила, а 宝 – первый иероглиф в слове 宝贝 (баобэй) — малыш, прелесть или золотце. Валиеву в Китае сравнивают с самым титулованным в истории игроком в настольный теннис, пятикратным олимпийским чемпионом Ма Луном и, как и его, называют "воином шестиугольника" — смысл термина в том, что спортсмен при игре в настольный теннис может соблюдать идеальный баланс шести качеств (сила, скорость, подача, оборона, мастерство и опыт), а Валиева может поддерживать идеальный шестиугольник навыков и таланта в фигурном катании.Анна Щербакова — "Сокровище" (千金 — цяньцзинь). Многих восхищают манеры и достойное поведение Щербаковой, что говорит о ее хорошем воспитании. По отдельности иероглифы "цянь" и "цзинь" означают "тысяча" и "золото", в ситуации с фигуристкой это может означать, что она выигрывает много золотых медалей. Щербакова, по мнению пользователей китайских соцсетей, воплощает собой образ идеальной девушки – красивая, изящная, скромная, милая и в то же время сильна духом.Александра Трусова — "Шаша" (莎莎), созвучно имени Саша, которое жителям Китая сложнее произнести, еще это означает танец сальса, а на диалекте Ланьчжоу значит "красавица". Китайские интернет-пользователи восхищаются тем, что Трусова первой из женщин безупречно выполнила пять четверных прыжков, а также ее умением придумывать эффектные образы для выступлений. За выполнение сложных элементов Трусову также называют "Императрица Ша".Напомним, по итогам Олимпийских игр сборная России обновила национальный рекорд по завоеванным на медалям. Она стала второй по общему количеству медалей — их у РОК 32. Из них: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. И это — новый максимум. Раньше рекордным считался результат на Играх в Сочи — 29 медалей. И даже СССР не поднимался выше этой планки: на Олимпиаде в Калгари советские спортсмены также получили 29 наград.Читайте также:Валиеву представят к госнаграде — Минспорт России >>Все СНГ поддержало фигуристку Камилу Валиеву — видео >>

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фигурист, китай, болельщики