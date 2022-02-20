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https://uz.sputniknews.ru/20220220/kakie-vedomstva-uzbekistana-obespechili-nadejnuyu-kiberzaschitu--reyting-22858283.html
Какие ведомства Узбекистана обеспечили надежную киберзащиту — рейтинг
Какие ведомства Узбекистана обеспечили надежную киберзащиту — рейтинг
Какая структура, по результатам мониторинга является наиболее защищенной от кибератак — читайте в материале.
2022-02-20T18:10+0500
2022-02-20T18:10+0500
общество
кибербезопасность
рейтинг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Специалисты центра кибербезопасности проанализировали данные информационной уязвимости всех ведомств Узбекистана и сформировали Топ-10 самых защищенных структур республики.В расчет принимались показатели за четвертый квартал 2021 года. В список наиболее защищенных от хакерских атак вошли:Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности, в соответствии с данными Global Cybersecurity Index, опубликованными в октябре прошлого года.Среди стран Центральной Азии республика заняла второе место, уступив Казахстану.Читайте также: Кибербезопасностью может заняться служба госбезопасности &gt;&gt;
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кибербезопасность, рейтинг, узбекистан

Какие ведомства Узбекистана обеспечили надежную киберзащиту — рейтинг

18:10 20.02.2022
© Flickr / Travis IsaacsРабота в офисе за компьютером
Работа в офисе за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
© Flickr / Travis Isaacs
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Какая структура, по результатам мониторинга является наиболее защищенной от кибератак — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Специалисты центра кибербезопасности проанализировали данные информационной уязвимости всех ведомств Узбекистана и сформировали Топ-10 самых защищенных структур республики.
В расчет принимались показатели за четвертый квартал 2021 года. В список наиболее защищенных от хакерских атак вошли:
1.
Центральный банк Республики Узбекистан — 97,3 балла;
2.
Министерство юстиции Республики Узбекистан — 97,2 балла;
3.
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан — 94,5 балла;
4.
Хокимият Наманганской области — 93,7 балла;
5.
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан — 93,1 балла;
6.
Навоийский горно-металлургический комбинат — 92,3 балла;
7.
Ассоциация "Узпромстройматериалы" — 92 балла;
8.
Акционерный коммерческий банк "Узпромстройбанк" — 91,7 балла;
9.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике — 91,3 балла;
10.
Хокимият города Ташкента — 90,4 балла.
Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности, в соответствии с данными Global Cybersecurity Index, опубликованными в октябре прошлого года.
Среди стран Центральной Азии республика заняла второе место, уступив Казахстану.
Читайте также: Кибербезопасностью может заняться служба госбезопасности >>
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