Какие ведомства Узбекистана обеспечили надежную киберзащиту — рейтинг
Какая структура, по результатам мониторинга является наиболее защищенной от кибератак — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Специалисты центра кибербезопасности проанализировали данные информационной уязвимости всех ведомств Узбекистана и сформировали Топ-10 самых защищенных структур республики.
В расчет принимались показатели за четвертый квартал 2021 года. В список наиболее защищенных от хакерских атак вошли:
1.Центральный банк Республики Узбекистан — 97,3 балла;
2.Министерство юстиции Республики Узбекистан — 97,2 балла;
3.Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан — 94,5 балла;
4.Хокимият Наманганской области — 93,7 балла;
5.Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан — 93,1 балла;
6.Навоийский горно-металлургический комбинат — 92,3 балла;
7.Ассоциация "Узпромстройматериалы" — 92 балла;
8.Акционерный коммерческий банк "Узпромстройбанк" — 91,7 балла;
9.Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике — 91,3 балла;
10.Хокимият города Ташкента — 90,4 балла.
Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности, в соответствии с данными Global Cybersecurity Index, опубликованными в октябре прошлого года.
Среди стран Центральной Азии республика заняла второе место, уступив Казахстану.
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