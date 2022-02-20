https://uz.sputniknews.ru/20220220/kakie-vedomstva-uzbekistana-obespechili-nadejnuyu-kiberzaschitu--reyting-22858283.html

Какие ведомства Узбекистана обеспечили надежную киберзащиту — рейтинг

Какие ведомства Узбекистана обеспечили надежную киберзащиту — рейтинг

Какая структура, по результатам мониторинга является наиболее защищенной от кибератак — читайте в материале.

2022-02-20T18:10+0500

2022-02-20T18:10+0500

2022-02-20T18:10+0500

общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Специалисты центра кибербезопасности проанализировали данные информационной уязвимости всех ведомств Узбекистана и сформировали Топ-10 самых защищенных структур республики.В расчет принимались показатели за четвертый квартал 2021 года. В список наиболее защищенных от хакерских атак вошли:Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности, в соответствии с данными Global Cybersecurity Index, опубликованными в октябре прошлого года.Среди стран Центральной Азии республика заняла второе место, уступив Казахстану.Читайте также: Кибербезопасностью может заняться служба госбезопасности >>

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кибербезопасность, рейтинг, узбекистан