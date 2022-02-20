https://uz.sputniknews.ru/20220220/s-kakim-produktom-poleznee-vsego-est-rybu-22829115.html

С каким продуктом полезнее всего есть рыбу

С каким продуктом полезнее всего есть рыбу

Врач-нутригенетик рассказал, как правильно хранить и готовить рыбу, чтобы она не утратила полезные свойства.

2022-02-20T21:31+0500

2022-02-20T21:31+0500

2022-02-20T21:31+0500

это интересно

рыба

продукты

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22678795_0:19:1920:1099_1920x0_80_0_0_5ebecdd15817e80afaff6df81694630a.jpg

Врач-нутригенетик, диетолог Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik рассказал, как извлечь максимум пользы из рыбных продуктов.Блюда из рыбы необходимо употреблять регулярно. Причем в рацион стоит включать разные сорта рыбы, поскольку каждый вид обладает уникальным свойством. Треска обладает противоопухолевым действием, лососевые оказывают благотворное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы. В кильке и сайре накапливается достаточное количество магния, поэтому их употребление положительно влияет на работу центральной нервной системы, отметил врач.В рыбе содержатся необходимые организму Омега-3 жирные кислоты, но они могут разрушаться, если неправильно хранить или готовить продукт.Покупать следует только свежую рыбу. Если рыбу замораживать, хранить в полиэтилене, или в вакуумных упаковках, то эти жиры будут быстро окисляться и в итоге превратятся в токсическую форму. Полезнее всего рыбу тушить, запекать или обрабатывать паром. При жарке рыба теряет много полезных свойств, уточнил диетолог.Один из основных факторов появления патологий у современного человека – дефицит Омега-3 жирных кислот. "Почти все клетки в организме имеют мембрану, исправная работа которой напрямую зависит от количества Омега-3 жирных кислот в ней. Если Омега-3 будет хватать, клетка начнет нормально дышать, обменные процессы улучшатся, а от этого зависит работа иммунной системы", – объяснил врач.Для того чтобы Омега-3 жирные кислоты максимально эффективно воздействовали на иммунитет, кроме рыбы, следует употреблять сливочное масло.Зимой особенно организму необходимо сливочное масло. Примерно 10 граммов в сутки будет достаточно для среднестатистического человека. Омега-3 жирные кислоты и сливочное масло создадут эффект бронхолегочного иммунитета, что позволит предотвратить вирусные заболевания, пояснил диетолог.Читайте также:Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть — диетологКак правильно питаться во время роста заболеваемости

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рыба, продукты, врач