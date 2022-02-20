https://uz.sputniknews.ru/20220220/samye-poleznye-produkty-dlya-jenschin-22832062.html

Самые полезные продукты для женщин

Самые полезные продукты для женщин

О том, какие продукты замедлят старение, урегулируют вес, улучшат кожу, сон, иммунитет, помогут с депрессией и бессонницей, читайте в материале.

2022-02-20T09:00+0500

2022-02-20T09:00+0500

2022-02-20T09:00+0500

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продукты

женщины

вес

сон

иммунитет

кожа

депрессия

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Нутрициолог Кристина Журавлева в интервью РИА Новости объяснила, для чего женщинам важно включить в повседневный рацион тыкву, киви, зеленый чай и еще несколько очень полезных продуктов.По мнению эксперта, положительное воздействие на кожу окажут киви, тыква. Например, в тыкве содержится антиоксидант бета-каротин. В сочетании с витамином С, отвечающим за выработку коллагена, он замедляет старение. А высокое содержание клетчатки наладит работу кишечника, что благотворно скажется на состоянии кожи.Полезными свойствами также обладает авокадо: помогает стабилизировать вес, регенерирует кожу, способствует заживлению ран. Кроме того, в нем содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, B6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота. С другими патологиями помогает справиться оливковое масло. В нем содержатся витамины А, D, Е. Витамин D уменьшает воспаления, улучшает сон, иммунитет, борется с депрессией и бессонницей, заключила врач.Читайте также:Какой продукт поможет сжечь жир на животеКак укрепить суставы: врачи назвали полезные продукты

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продукты, женщины, вес, сон, иммунитет, кожа, депрессия