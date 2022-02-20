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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Самые полезные продукты для женщин
Самые полезные продукты для женщин
О том, какие продукты замедлят старение, урегулируют вес, улучшат кожу, сон, иммунитет, помогут с депрессией и бессонницей, читайте в материале.
2022-02-20T09:00+0500
2022-02-20T09:00+0500
это интересно
продукты
женщины
вес
сон
иммунитет
кожа
депрессия
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Нутрициолог Кристина Журавлева в интервью РИА Новости объяснила, для чего женщинам важно включить в повседневный рацион тыкву, киви, зеленый чай и еще несколько очень полезных продуктов.По мнению эксперта, положительное воздействие на кожу окажут киви, тыква. Например, в тыкве содержится антиоксидант бета-каротин. В сочетании с витамином С, отвечающим за выработку коллагена, он замедляет старение. А высокое содержание клетчатки наладит работу кишечника, что благотворно скажется на состоянии кожи.Полезными свойствами также обладает авокадо: помогает стабилизировать вес, регенерирует кожу, способствует заживлению ран. Кроме того, в нем содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, B6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота. С другими патологиями помогает справиться оливковое масло. В нем содержатся витамины А, D, Е. Витамин D уменьшает воспаления, улучшает сон, иммунитет, борется с депрессией и бессонницей, заключила врач.Читайте также:Какой продукт поможет сжечь жир на животеКак укрепить суставы: врачи назвали полезные продукты
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продукты, женщины, вес, сон, иммунитет, кожа, депрессия

Самые полезные продукты для женщин

09:00 20.02.2022
© Depositphotos / Pro-fotos@yandex.ruДевушка с киви
Девушка с киви - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
© Depositphotos / Pro-fotos@yandex.ru
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О том, какие продукты замедлят старение, урегулируют вес, улучшат кожу, сон, иммунитет, помогут с депрессией и бессонницей, читайте в материале.
Нутрициолог Кристина Журавлева в интервью РИА Новости объяснила, для чего женщинам важно включить в повседневный рацион тыкву, киви, зеленый чай и еще несколько очень полезных продуктов.
По мнению эксперта, положительное воздействие на кожу окажут киви, тыква. Например, в тыкве содержится антиоксидант бета-каротин. В сочетании с витамином С, отвечающим за выработку коллагена, он замедляет старение. А высокое содержание клетчатки наладит работу кишечника, что благотворно скажется на состоянии кожи.
"Омолаживающим эффектом также обладают зеленый и травяной чаи. Они содержат полифенолы, имеющие антиканцерогенные и противовоспалительные свойства. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые есть в красной рыбе, укрепляют клеточную мембрану эпителия. Кожа становится более упругой, уменьшаются повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что тоже благоприятно сказывается на ее внешнем виде и здоровье в целом", — заявила нутрициолог.
Полезными свойствами также обладает авокадо: помогает стабилизировать вес, регенерирует кожу, способствует заживлению ран. Кроме того, в нем содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, B6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота.
С другими патологиями помогает справиться оливковое масло. В нем содержатся витамины А, D, Е. Витамин D уменьшает воспаления, улучшает сон, иммунитет, борется с депрессией и бессонницей, заключила врач.
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