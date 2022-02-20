https://uz.sputniknews.ru/20220220/skolko-bejentsev-iz-dnr-i-lnr-v-rossiyu-za-poslednie-sutki--22859118.html
Сколько беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за последние сутки
Сколько беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за последние сутки
Тысячи людей пребывают через погранпункты в Ростовской области из республик Донбасса в Ростовскую область России. Сколько человек уже пересекли границу — читайте в материале.
2022-02-20T18:33+0500
2022-02-20T18:33+0500
2022-02-20T19:04+0500
обострение в донбассе
беженцы
днр
лнр
граница
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области назвали наиболее точное количество беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в РФ за последние сутки. В общей сложности пересекли границу более 30 тысяч жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, сообщает РИА Новости.Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряженность на Донбассе максимальной и предупредил, что любое происшествие может спровоцировать дальнейшую эскалацию.По словам главы пресс-службы, ежедневные анонсы представителей западных стран "дат вторжения" России на Украину также не позволяют снизить напряженность. Это может иметь "пагубные последствия".Читайте также:Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область >>Что происходит на месте разрыва украинского снаряда в Ростовской области >>
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беженцы, днр, лнр, граница
Сколько беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за последние сутки
18:33 20.02.2022 (обновлено: 19:04 20.02.2022) Подписаться на
Тысячи людей пребывают через погранпункты в Ростовской области из республик Донбасса в Ростовскую область России. Сколько человек уже пересекли границу — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области назвали наиболее точное количество беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в РФ за последние сутки.
В общей сложности пересекли границу более 30 тысяч жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, сообщает РИА Новости
.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряженность на Донбассе максимальной и предупредил, что любое происшествие может спровоцировать дальнейшую эскалацию.
Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
По словам главы пресс-службы, ежедневные анонсы представителей западных стран "дат вторжения" России на Украину также не позволяют снизить напряженность. Это может иметь "пагубные последствия".
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