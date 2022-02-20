https://uz.sputniknews.ru/20220220/skolko-bejentsev-iz-dnr-i-lnr-v-rossiyu-za-poslednie-sutki--22859118.html

Сколько беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за последние сутки

Сколько беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за последние сутки

Тысячи людей пребывают через погранпункты в Ростовской области из республик Донбасса в Ростовскую область России. Сколько человек уже пересекли границу — читайте в материале.

2022-02-20T18:33+0500

2022-02-20T18:33+0500

2022-02-20T19:04+0500

обострение в донбассе

беженцы

днр

лнр

граница

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области назвали наиболее точное количество беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в РФ за последние сутки. В общей сложности пересекли границу более 30 тысяч жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, сообщает РИА Новости.Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряженность на Донбассе максимальной и предупредил, что любое происшествие может спровоцировать дальнейшую эскалацию.По словам главы пресс-службы, ежедневные анонсы представителей западных стран "дат вторжения" России на Украину также не позволяют снизить напряженность. Это может иметь "пагубные последствия".Читайте также:Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область >>Что происходит на месте разрыва украинского снаряда в Ростовской области >>

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