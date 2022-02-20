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Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Обострение в Донбассе
Ситуация в самопровозглашенных республиках Донбасса обострилась после того, как представительства ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах с украинской стороны. Жителей республик начали эвакуировать в Россию.
https://uz.sputniknews.ru/20220220/skolko-bejentsev-iz-dnr-i-lnr-v-rossiyu-za-poslednie-sutki--22859118.html
Сколько беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за последние сутки
Сколько беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за последние сутки
Тысячи людей пребывают через погранпункты в Ростовской области из республик Донбасса в Ростовскую область России. Сколько человек уже пересекли границу — читайте в материале.
2022-02-20T18:33+0500
2022-02-20T19:04+0500
обострение в донбассе
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области назвали наиболее точное количество беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в РФ за последние сутки. В общей сложности пересекли границу более 30 тысяч жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, сообщает РИА Новости.Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряженность на Донбассе максимальной и предупредил, что любое происшествие может спровоцировать дальнейшую эскалацию.По словам главы пресс-службы, ежедневные анонсы представителей западных стран "дат вторжения" России на Украину также не позволяют снизить напряженность. Это может иметь "пагубные последствия".Читайте также:Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область &gt;&gt;Что происходит на месте разрыва украинского снаряда в Ростовской области &gt;&gt;
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беженцы, днр, лнр, граница

Сколько беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за последние сутки

18:33 20.02.2022 (обновлено: 19:04 20.02.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОтправление беженцев из ДНР и ЛНР в регионы России
Отправление беженцев из ДНР и ЛНР в регионы России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Тысячи людей пребывают через погранпункты в Ростовской области из республик Донбасса в Ростовскую область России. Сколько человек уже пересекли границу — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области назвали наиболее точное количество беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в РФ за последние сутки.
В общей сложности пересекли границу более 30 тысяч жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, сообщает РИА Новости.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряженность на Донбассе максимальной и предупредил, что любое происшествие может спровоцировать дальнейшую эскалацию.
Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
По словам главы пресс-службы, ежедневные анонсы представителей западных стран "дат вторжения" России на Украину также не позволяют снизить напряженность. Это может иметь "пагубные последствия".

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