https://uz.sputniknews.ru/20220220/v-uzbekistane-zadumalis-o-razvitii-obschestvennogo-transporta-v-regionax-22853878.html

В Узбекистане задумались о развитии общественного транспорта в регионах

В Узбекистане задумались о развитии общественного транспорта в регионах

Сенаторы озвучили предложения о том, как обеспечить гарантии свободного доступа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения к социальным объектам, транспортной и инженерной инфраструктуре.

2022-02-20T13:05+0500

2022-02-20T13:05+0500

2022-02-20T13:06+0500

общество

общественный транспорт

развитие

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Состоялось заседание парламентской комиссии по контролю за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития страны. Одной из тем, значившихся в повестке встречи, стал вопрос доступа к безопасным, недорогим и экологически устойчивым транспортным системам на фоне повышения безопасности дорожного движения.Напомним, чтобы стимулировать ввоз электромобилей в страну, были отменен акцизный налог и установлена ​​нулевая ставка таможенных пошлин на эти виды машин. Как итог — за последние несколько лет было импортировано в общей сложности 1594 электромобиля, при этом большинство из них ввезли в республику в прошлом году.Чтобы обеспечить удобное и безопасное передвижение населения расширена сеть столичного метрополитена, построены и сданы в эксплуатацию две новые станции на линиях в юнусабадском, семь – в куйлюкском и пять – в сергелийском направлениях.Отдельное внимание – контролю дорожного движения. Для этого на автомобильных дорогах республики установлено в общей сложности 1584 камеры, в том числе 1154 камеры наблюдения и 430 камер фиксации нарушений правил дорожного движения.Сенаторы раскритиковали слабо организованное обеспечение автобусами регионов. По словам участников, транспортные средства и дорожная инфраструктура не приспособлены для лиц с инвалидностью. Вызывают тревогу и многочисленные случаи незаконной установки на транспортные средства баллонов со сжатым природным газом и их несвоевременный технический осмотр, а также рост количества аварий.В 2021 году в стране произошло 10 001 ДТП. Этот показатель на 43% больше, чем в 2020 году. Количество пострадавших в результате происшествий выросла на 40%, а число погибших – на 24%.Важно пропагандировать велосипеды как средства повседневного транспорта. Это позволило бы значительно улучшить транспортные, экономические, социальные и экологические условия региона. А строительство специальных велосипедных дорожек нельзя пускать на самотек.Пока на 12 улицах Ташкента построено лишь 77 км велосипедных дорожек.В ходе заседания парламентской комиссии заслушан отчет министра транспорта и замминистра внутренних дел Узбекистана.Чиновники поручили разработать концепцию развития общественного транспорта в регионах, а также проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих гарантии свободного доступа к социальным объектам, транспортной и инженерной инфраструктуре для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.Читайте также:В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри >>Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта >>

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общественный транспорт, развитие