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Нацгвардия Узбекистана займется развитием еще одного конного вида спорта
Нацгвардия Узбекистана займется развитием еще одного конного вида спорта
Теперь в Узбекистане будут проводиться соревнования, в том числе международные, по этому виду спорта.
2022-02-20T13:40+0500
2022-02-20T13:40+0500
2022-02-20T13:46+0500
спорт
конный спорт
нацгвардия
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане решили всерьез заняться развитием еще одного вида конного спорта — тентпеггинга, привлекая к нему еще больше молодежи. С этой целью Национальная гвардия инициировала создание отдельной профильной федерации.Председателем Федерации назначен директор Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту Национальной гвардии.Теперь в Узбекистане будут проводиться соревнования, в том числе международные, по этому виду спорта. Отдельно займутся также популяризацией лошадей карабаирской породы.Ранее Sputnik Узбекистан подготовил репортаж о том, как разводят в стране лошадей карабаирской породы и какие перспективы у них есть на мировом рынке.Читайте также:Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов >>Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео >>
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конный спорт, нацгвардия
Нацгвардия Узбекистана займется развитием еще одного конного вида спорта
13:40 20.02.2022 (обновлено: 13:46 20.02.2022) Подписаться на
Теперь в Узбекистане будут проводиться соревнования, в том числе международные, по этому виду спорта.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik.
В Узбекистане решили всерьез заняться развитием еще одного вида конного спорта — тентпеггинга, привлекая к нему еще больше молодежи. С этой целью Национальная гвардия инициировала
создание отдельной профильной федерации.
Что такое тентпеггинг?
Тентпеггинг (от английских слов – "tent" – палатка, и "peg" – колышек) – известный с давних времен кавалерийский вид спорта.
Всадник, вооруженный специальной шпагой, должен на полном скаку проколоть ею находящийся на земле деревянный или картонный колышек – пег, врытый в землю под углом 60 градусов, высотой 30 см и шириной 4-6 см. За это спортсмену начисляются очки.
Задача в результате нескольких (2, 3 или 6, в зависимости от вида соревнований) попыток – поднять колышек максимальное количество раз.
Председателем Федерации назначен директор Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту Национальной гвардии.
Теперь в Узбекистане будут проводиться соревнования, в том числе международные, по этому виду спорта. Отдельно займутся также популяризацией лошадей карабаирской породы.
Ранее Sputnik Узбекистан
подготовил репортаж о том, как разводят в стране лошадей карабаирской породы и какие перспективы у них есть на мировом рынке.
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