Нацгвардия Узбекистана займется развитием еще одного конного вида спорта

Тентпеггинг (от английских слов – "tent" – палатка, и "peg" – колышек) – известный с давних времен кавалерийский вид спорта.

Всадник, вооруженный специальной шпагой, должен на полном скаку проколоть ею находящийся на земле деревянный или картонный колышек – пег, врытый в землю под углом 60 градусов, высотой 30 см и шириной 4-6 см. За это спортсмену начисляются очки.

Задача в результате нескольких (2, 3 или 6, в зависимости от вида соревнований) попыток – поднять колышек максимальное количество раз.