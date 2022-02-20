Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220220/v-uzbekistane-zaymutsya-razvitiem-esche-odnogo-konnogo-vida-sporta-22854825.html
Нацгвардия Узбекистана займется развитием еще одного конного вида спорта
Нацгвардия Узбекистана займется развитием еще одного конного вида спорта
Теперь в Узбекистане будут проводиться соревнования, в том числе международные, по этому виду спорта.
2022-02-20T13:40+0500
2022-02-20T13:46+0500
спорт
конный спорт
нацгвардия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/60/57/605785_0:105:3160:1883_1920x0_80_0_0_b26454ae1d7017e73e3095db7645469b.jpg
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане решили всерьез заняться развитием еще одного вида конного спорта — тентпеггинга, привлекая к нему еще больше молодежи. С этой целью Национальная гвардия инициировала создание отдельной профильной федерации.Председателем Федерации назначен директор Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту Национальной гвардии.Теперь в Узбекистане будут проводиться соревнования, в том числе международные, по этому виду спорта. Отдельно займутся также популяризацией лошадей карабаирской породы.Ранее Sputnik Узбекистан подготовил репортаж о том, как разводят в стране лошадей карабаирской породы и какие перспективы у них есть на мировом рынке.Читайте также:Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов &gt;&gt;Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/60/57/605785_256:0:2904:1986_1920x0_80_0_0_9272bbc1ff551366d20c21f31903fc14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
конный спорт, нацгвардия

Нацгвардия Узбекистана займется развитием еще одного конного вида спорта

13:40 20.02.2022 (обновлено: 13:46 20.02.2022)
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМеждународный конный турнир
Международный конный турнир - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Владимир Вяткин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Теперь в Узбекистане будут проводиться соревнования, в том числе международные, по этому виду спорта.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане решили всерьез заняться развитием еще одного вида конного спорта — тентпеггинга, привлекая к нему еще больше молодежи. С этой целью Национальная гвардия инициировала создание отдельной профильной федерации.
Что такое тентпеггинг?

Тентпеггинг (от английских слов – "tent" – палатка, и "peg" – колышек) – известный с давних времен кавалерийский вид спорта.

Всадник, вооруженный специальной шпагой, должен на полном скаку проколоть ею находящийся на земле деревянный или картонный колышек – пег, врытый в землю под углом 60 градусов, высотой 30 см и шириной 4-6 см. За это спортсмену начисляются очки.

Задача в результате нескольких (2, 3 или 6, в зависимости от вида соревнований) попыток – поднять колышек максимальное количество раз.

Председателем Федерации назначен директор Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту Национальной гвардии.
Теперь в Узбекистане будут проводиться соревнования, в том числе международные, по этому виду спорта. Отдельно займутся также популяризацией лошадей карабаирской породы.
Ранее Sputnik Узбекистан подготовил репортаж о том, как разводят в стране лошадей карабаирской породы и какие перспективы у них есть на мировом рынке.

Читайте также:

Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов >>
Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала