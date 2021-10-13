https://uz.sputniknews.ru/20211013/pod-tashkentom-otkrylsya-novyy-konno-sportivnyy-kompleks-stoimostyu-15-mlrd-sumov-20893138.html

Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов

Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов

В рамках торжественной церемонии были организованы соревнования по прыжкам в высоту на лошадях. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T16:50+0500

2021-10-13T16:50+0500

2021-10-13T16:50+0500

спорт

ташкентская область

хокимият

конный клуб

конный спорт

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов открылся в Ташкентском районе под столицей, сообщает пресс-служба областного хокимията. В рамках торжественной церемонии были организованы соревнования по прыжкам в высоту на лошадях.По итогам турнира среди взрослых, призовые места по прыжкам в высоту (120 см) на лошадях заняли Мирзохид Мусаев, Нурджон Туякобоев, Абдуазим Рамзидинов.Среди юниоров победителями стали Абдулазиз Иззатуллаев, Акбар Шарипов, Дильшод Шокиров. Они на своих лошадях преодолели препятствия высотой 105 см.По прыжкам в высоту на 110 см в тройку лидеров вошли наездники Темур Азизов, Окилжон Собиржонов и Абдуазим Рамзиддинов.Победители были награждены дипломами и памятными подарками от Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.В августе этого года президент республики Шавкат Мирзиёев утвердил Государственную программу развития коневодства, конного спорта, современного пятиборья и поло в стране до 2025 года. Согласно документу, в 67 детско-юношеских спортивных школах и во всех колледжах олимпийского резерва страны откроются отделения по видам конного спорта, в том числе 52 – по современному пятиборью, 15 – по поло.

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