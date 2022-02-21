https://uz.sputniknews.ru/20220221/obstrely-bejentsy-i-reaktsiya-zapada-glavnye-sobytiya-v-lnr-i-dnr-za-vyxodnye-22870577.html

Обстрелы, беженцы и реакция Запада: главные события в ЛНР и ДНР за выходные

Обстрелы, беженцы и реакция Запада: главные события в ЛНР и ДНР за выходные

Конфликт в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках набирает обороты. Как развивается ситуация к настоящему моменту – в материале Sputnik.

2022-02-21T13:22+0500

2022-02-21T13:22+0500

2022-02-21T13:22+0500

обострение в донбассе

днр

лнр

обстрел

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ на самопровозглашенные республики. На операцию отводится пять суток, за которые украинские военные собираются захватить весь Донбасс, сообщает РИА Новости.Между тем, обстрелы продолжаются. Стреляют в том числе из артиллерии и минометов, есть погибшие и раненные. Несколько снарядов упали в Ростовской области, на российской территории. По данным Следственного комитета, они были выпущены из РСЗО с территории Украины.Кроме того, в субботу под минометным обстрелом оказалась группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, – они сопровождали в поездке на передовую министра внутренних дел Украины.В Донецке взорвался автомобиль начальника управления Народной милиции Синенкова, в Луганске взорвался газопровод, вблизи Краснодона в ЛНР под мостом, по которому следуют автобусы с беженцами, нашли заминированный автомобиль. Власти назвали эти акции диверсией.Власти ЛНР и ДНР объявили всеобщую мобилизацию, все учреждения работают в условиях военного времени. В Донецке на автозаправках топливо продается по талонам, введен лимит на выдачу наличных денег.Эвакуация мирных жителейЖенщин, детей и стариков из зоны конфликта эвакуируют в Ростовскую область и ряд других регионов России. Только Ростовская область готова принять 900 тысяч беженцев. Из Донецка планируется эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек. По данным агентства, вывезено уже более 61 тысячи человек. По указу Владимира Путина, беженцам начали выплачивать пособия по 10 тысяч рублей.У КПП "Успенка" в Ростовской области для беженцев из ДНР и ЛНР разбит палаточный лагерь для временного размещения.МЧС России оказывает психологическую помощь беженцам из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, к работе в Ростовской области привлечены более 30 психологов. За прошедшие сутки психологи оказали помощь в 400 случаях обращения, на горячую линию поступило 138 звонков.О готовности принять на своей территории беженцев уже сообщили власти Саратовской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Еврейской автономной, Амурской областей и других регионов России.Реакция ЗападаЗападные страны эвакуируют своих дипломатов во Львов и рекомендуют своим гражданам покинуть Украину и воздержаться от поездок в соседнюю Беларусь. Европейские авиакомпании, такие как Lufthansa, SAS и Swiss, приостановили сообщение с Киевом.Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что при согласии украинских властей и с санкции Совета безопасности ООН в Донбасс необходимо ввести миротворческие войска.В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил ситуацию на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Макроном обострение в Донбассе и пути немедленной деэскалации ситуации.Макрон также провел переговоры с президентом США Джо Байденом и объявил, что американские и российские власти согласились провести саммит, а затем и большой саммит по вопросам безопасности в Европе.ЕС осудил обстрелы в Донбассе и назвал их нарушением минских соглашений.Президент США Джо Байден в воскресенье намерен провести встречу с советом нацбезопасности по ситуации на Украине.Читайте также:

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