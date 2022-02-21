https://uz.sputniknews.ru/20220221/endokrinolog-obyasnila-chto-proizoydet-esli-uvlekatsya-vitaminom-d-22831355.html

Эндокринолог объяснила, что произойдет, если увлекаться витамином D

Эндокринолог объяснила, что произойдет, если увлекаться витамином D

Эксперт назвала последствия от переедания продуктов с витамином D.

2022-02-21T07:00+0500

2022-02-21T07:00+0500

2022-02-21T07:00+0500

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витамины

продукты

переедание

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Эндокринолог Екатерина Иванникова предупредила, что не следует употреблять слишком много продуктов, в которых содержится витамин D, передает радио Sputnik.Безусловно, для полноценной работы организму нужны все витамины. К примеру, витамин D благотворно влияет на репродуктивность, снижает риск развития раковых заболеваний, приводит в тонус костно-мышечную систему. Наибольшая концентрация этого витамина находится в сардине, лососе, печени трески. Но употреблять рыбу надо аккуратно.Если человек начнет есть рыбу в больших количествах, он очень быстро наберет лишний вес. Дело в том, что, кроме значительного количества витамина D, в рыбе содержится большой процент жира, который и приведет к дополнительному набору массы, объяснила диетолог.Для того чтобы и вес оставался в норме, и организм не страдал от нехватки витамина D, лучше найти золотую середину. Следует прежде всего сдать анализы, по результатам которых врач сможет назначить соответствующий препарат с витамином D в необходимой дозировке, добавила эндокринолог.Читайте также:Как женщинам продлить молодость — эндокринологПоднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты

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витамины, продукты, переедание