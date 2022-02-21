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https://uz.sputniknews.ru/20220221/kto-ukral-drevnie-rukopisi-iz-natsionalnogo-universiteta-22874901.html
Кто украл древние рукописи из Национального университета
Кто украл древние рукописи из Национального университета
Что выяснило следствие, читайте в материале. Подробности — в материале.
2022-02-21T16:25+0500
2022-02-21T16:25+0500
общество
национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека
книги
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против должностных лиц Национального университета.Они подозреваются в хищении редких рукописей и книг XIII-XV веков.Сумма ущерба составила 2,6 миллиарда сумов. По данным Генпрокуратуры, уголовное дело заведено в отношении должностных лиц Национального университета, включая директора информационно-ресурсного центра вуза, где хранились украденные рукописи.Подозреваемые обвиняются по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса Узбекистана.Ведется следствие.Среди пропавших рукописей были работы Абу Бакра Собуни (XIII века), эпос "Хамса" Алишера Навои в золотом переплете, рукописная книга Шарафиддина Али Язди "Мукаддимай Зафарнома" (XV века) и другие редкие книги.Читайте также:
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национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека, книги

Кто украл древние рукописи из Национального университета

16:25 21.02.2022
© UnsplashСтаринные книги, иллюстративное фото
Старинные книги, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2022
© Unsplash
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Подозреваемые уже есть. Что выяснило следствие, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против должностных лиц Национального университета.
Они подозреваются в хищении редких рукописей и книг XIII-XV веков.
Сумма ущерба составила 2,6 миллиарда сумов.
По данным Генпрокуратуры, уголовное дело заведено в отношении должностных лиц Национального университета, включая директора информационно-ресурсного центра вуза, где хранились украденные рукописи.
Подозреваемые обвиняются по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса Узбекистана.
Ведется следствие.
Среди пропавших рукописей были работы Абу Бакра Собуни (XIII века), эпос "Хамса" Алишера Навои в золотом переплете, рукописная книга Шарафиддина Али Язди "Мукаддимай Зафарнома" (XV века) и другие редкие книги.
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