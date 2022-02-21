https://uz.sputniknews.ru/20220221/putin-reshenie-po-voprosu-o-priznanii-dnr-i-lnr-budet-prinyato-segodnya--video-22888304.html
Путин: решение по вопросу о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня – видео
Путин: решение по вопросу о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня – видео
Киевские власти уже дважды проводили карательные операции в Донбассе, сейчас наблюдается третье обострение.
2022-02-21T22:17+0500
2022-02-21T22:17+0500
2022-02-21T22:17+0500
обострение в донбассе
владимир путин
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лнр
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Совет безопасности России проводит внеочередное заседание по ситуации в Донбассе, передает РИА Новости. Главное из заявлений Владимира Путина:Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг негоСообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Читайте также:Обстрелы, беженцы и реакция Запада: главные события в ЛНР и ДНР за выходные >>Эксперт объяснил, зачем Украина обстреливает Донбасс >>
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владимир путин, днр, лнр
Путин: решение по вопросу о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня – видео
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Киевские власти уже дважды проводили карательные операции в Донбассе, сейчас наблюдается третье обострение.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik
. Совет безопасности России проводит внеочередное заседание по ситуации в Донбассе, передает РИА Новости
.
Главное из заявлений Владимира Путина:
Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе;
Часть украинцев не приняла антиконституционный и кровавый переворот, который произошел в 2014 году;
️Киевские власти уже дважды проводили карательные операции в Донбассе, сейчас наблюдается третье обострение;
️Киев не собирается исполнять Минские соглашения, вопрос признания ДНР и ЛНР тесно связан с глобальными проблемами безопасности в мире и в Европе;
️Если Украина вступит в НАТО, угрозы для России сильно возрастут – Киев в том числе может начать отвоевывать Крым. В результате может возникнуть конфликт между ядерными державами.
Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг него
Сообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.
Обострение ситуации в Донбассе
Ситуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.
Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.
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