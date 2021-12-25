https://uz.sputniknews.ru/20211225/ostorojno-lje-pojarnye-uzbekistantsev-predupredili-o-moshennikax-21945512.html

Осторожно, лже-пожарные: узбекистанцев предупредили о мошенниках

Осторожно, лже-пожарные: узбекистанцев предупредили о мошенниках

По данным Минюста, злоумышленники незаконно вымогают деньги у доверчивых узбекистанцев в размере 20-40 тысяч.

2021-12-25T20:00+0500

2021-12-25T20:00+0500

2021-12-25T20:00+0500

общество

мошенник

минюст узбекистана

пожарные

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане в осенне-зимний период активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками органов государственного пожарного надзора, сообщает пресс-служба Министерства юстиции. По данным Минюста, злоумышленники незаконно вымогают деньги у доверчивых узбекистанцев в размере 20-40 тысяч. Они говорят, что такую сумму якобы надо внести в счет коммунальных услуг.Отмечается, что мошенники используют печати-штампы различной формы, состоящие в основном из слов: "пожар", "огонь", "борьба с огнем", "безопасность", "защита" и с различными символами, отражающими предупреждение пожара.В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков >>В Минюсте напомнили, что в список обязательных коммунальных услуг входят: холодное и горячее (в многоквартирных домах) водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение (в многоквартирных домах), канализация (если потребитель подключен). Никакие обязательные платежи за коммунальные услуги или налоги, связанные с пожаром и его предотвращением, законом не предусмотрены, подчеркнули в министерстве. Читайте также: На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик >>В Минфине предупредили о мошенниках на рынке ценных бумаг >>

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мошенник, минюст узбекистана, пожарные