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Осторожно, лже-пожарные: узбекистанцев предупредили о мошенниках
Осторожно, лже-пожарные: узбекистанцев предупредили о мошенниках
По данным Минюста, злоумышленники незаконно вымогают деньги у доверчивых узбекистанцев в размере 20-40 тысяч.
2021-12-25T20:00+0500
2021-12-25T20:00+0500
общество
мошенник
минюст узбекистана
пожарные
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане в осенне-зимний период активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками органов государственного пожарного надзора, сообщает пресс-служба Министерства юстиции. По данным Минюста, злоумышленники незаконно вымогают деньги у доверчивых узбекистанцев в размере 20-40 тысяч. Они говорят, что такую сумму якобы надо внести в счет коммунальных услуг.Отмечается, что мошенники используют печати-штампы различной формы, состоящие в основном из слов: "пожар", "огонь", "борьба с огнем", "безопасность", "защита" и с различными символами, отражающими предупреждение пожара.В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков &gt;&gt;В Минюсте напомнили, что в список обязательных коммунальных услуг входят: холодное и горячее (в многоквартирных домах) водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение (в многоквартирных домах), канализация (если потребитель подключен). Никакие обязательные платежи за коммунальные услуги или налоги, связанные с пожаром и его предотвращением, законом не предусмотрены, подчеркнули в министерстве. Читайте также: На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик &gt;&gt;В Минфине предупредили о мошенниках на рынке ценных бумаг &gt;&gt;
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мошенник, минюст узбекистана, пожарные

Осторожно, лже-пожарные: узбекистанцев предупредили о мошенниках

20:00 25.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖилой дом для переселения по программе реновации в Москве
Жилой дом для переселения по программе реновации в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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По данным Минюста, злоумышленники незаконно вымогают деньги у доверчивых узбекистанцев в размере 20-40 тысяч.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане в осенне-зимний период активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками органов государственного пожарного надзора, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По данным Минюста, злоумышленники незаконно вымогают деньги у доверчивых узбекистанцев в размере 20-40 тысяч. Они говорят, что такую сумму якобы надо внести в счет коммунальных услуг.
Отмечается, что мошенники используют печати-штампы различной формы, состоящие в основном из слов: "пожар", "огонь", "борьба с огнем", "безопасность", "защита" и с различными символами, отражающими предупреждение пожара.
В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков >>
В Минюсте напомнили, что в список обязательных коммунальных услуг входят: холодное и горячее (в многоквартирных домах) водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение (в многоквартирных домах), канализация (если потребитель подключен).
Никакие обязательные платежи за коммунальные услуги или налоги, связанные с пожаром и его предотвращением, законом не предусмотрены, подчеркнули в министерстве.
Читайте также:
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В Минфине предупредили о мошенниках на рынке ценных бумаг >>
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