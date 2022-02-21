https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-sele-variani-poyavilsya-stalin--foto-22863200.html
На востоке Грузии появился памятник Сталину — фото
На востоке Грузии появился памятник Сталину — фото
О том, кто установил памятник вождю пролетариата, и что с ним теперь будет, читайте в материале.
2022-02-21T10:41+0500
2022-02-21T10:41+0500
2022-02-21T11:26+0500
в мире
памятник
иосиф сталин
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. На востоке Грузии в селе Вариани Горийского района установили памятник Иосифу Сталину.Об этом сообщает Sputnik Грузия.Установить памятник на родине вождя народов решили местные жители восточного региона.В настоящее время пока непонятно, разрешили ли местные власти установить памятник сельчанам.Местная мэрия не сделала заявления по поводу установки монумента.Если власти не дадут официального согласия, памятник демонтируют.Читайте также:Князь завещал свой дворец Ташкенту: неизвестные факты об особняке РомановаПрезидент распорядился увековечить память поэта Усмана Насыра
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памятник, иосиф сталин
На востоке Грузии появился памятник Сталину — фото
10:41 21.02.2022 (обновлено: 11:26 21.02.2022) Подписаться на
О том, кто установил памятник вождю пролетариата и что с ним теперь будет, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. На востоке Грузии в селе Вариани Горийского района установили памятник Иосифу Сталину.
Об этом сообщает
Sputnik Грузия.
Установить памятник на родине вождя народов решили местные жители восточного региона.
В настоящее время пока непонятно, разрешили ли местные власти установить памятник сельчанам.
Местная мэрия не сделала заявления по поводу установки монумента.
Если власти не дадут официального согласия, памятник демонтируют.