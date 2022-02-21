https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-tadjikistane-uvolili-ministra-obrazovaniya-chto-izvestno-22873608.html

В Таджикистане уволили министра образования: что известно

В Таджикистане уволили министра образования: что известно

Все, что известно о неожиданной кадровой перестановке, — в материале.

2022-02-21T16:40+0500

2022-02-21T16:40+0500

2022-02-21T16:40+0500

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таджикистан

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образование

кадровые перестановки

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Министр образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуф Имомзода ушел в отставку.Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на источник в администрации президента.Мухаммадюсуф Имомзода занимал пост главы ведомства чуть больше двух лет.От должности освобожден также первый заместитель министра Мухаммаддовуд Саломиён.По какой причине уволили чиновников, пока неизвестно.Предварительно, новым министром будет Рахимжон Саидзода, бывший ректор Душанбинского филиала МИСиС.Мухаммаддовуда Саломиёна, скорее всего, назначат ректором Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова, сообщил источник.Мухаммадюсуф Сайдали Имомзода родился 28 апреля 1959 года в Таджикистане.До 1991-го он занимался научной деятельностью в различных учебных заведениях Таджикской ССР.После 1991-го его назначили сначала преподавателем, а затем доцентом кафедры теории и новейшей персидско-таджикской литературы в Таджикском национальном университете. В 1999-м он занял должность декана этого вуза.С 2004-го стал ректором Российско-Таджикского (славянского) университета.В 2006-м Мухаммадюсуф Имомзода получил звание профессора, а в 2008 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук Таджикистана, а потом и академиком.С 2012 года профессор управлял Таджикским национальным университетом на посту ректора.Должность министра образования и науки Таджикистана занимал с 24 января 2020 года.Читайте также:Названы лучшие вузы России — списокДипломы каких российских вузов не надо подтверждать в Узбекистане

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таджикистан, министр, образование, кадровые перестановки