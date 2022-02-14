https://uz.sputniknews.ru/20220214/diplomy-kakix-rossiyskix-vuzov-ne-nado-podtverjdat-22733876.html

Дипломы каких российских вузов не надо подтверждать в Узбекистане

Дипломы каких российских вузов не надо подтверждать в Узбекистане

Утвержден список зарубежных учебных заведений, дипломы которых признаются республике без специальных испытаний.

2022-02-14T18:25+0500

2022-02-14T18:25+0500

2022-02-14T18:42+0500

общество

диплом

вузы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/08/15961603_0:0:3051:1716_1920x0_80_0_0_c804dee50e644572ab4cca7cb43f13cf.jpg

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Госкомиссия по надзору за качеством образования и Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана утвердили перечень зарубежных вузов, дипломы которых признаются в республике напрямую.Список вузов опубликовала пресс-служба инспекции в Telegram-канале.В перечень вошли 1000 лучших вузов в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Нigher Education, Academic Ranking of World Universities). Среди них 66 российских университетов, в том числе МГИМО, МГТУ им. Баумана, МИФИ, а также госуниверситеты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Томска и других городов.Выпускники вузов, вошедших в перечень, могут работать в Узбекистане по специальности, не сдавая экзамен для подтверждения диплома.В настоящее время в российских вузах обучается 48,7 тысячи граждан Узбекистана. Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.Помимо этого за последние три года число филиалов российских вузов в самой республике выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроется еще девять.Читайте также: День студента в России: сколько узбекистанцев празднуют Татьянин день

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

диплом, вузы