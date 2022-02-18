https://uz.sputniknews.ru/20220218/nazvany-luchshie-vuzy-rossii--spisok-22835535.html

Названы лучшие вузы России — список

Названы лучшие вузы России — список

В инфографике Sputnik Узбекистан наглядно показано, где именно расположены российские вузы, признанные одними из лучших в соответствии с международными рейтингами.

2022-02-18T20:13+0500

2022-02-18T20:13+0500

2022-02-18T20:13+0500

инфографика

образование

диплом

учеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/12/22835430_253:0:2148:1066_1920x0_80_0_0_7110fa62cccc7f9aa92aea2cd5750d74.png

Учиться в России — работать в Узбекистане: стало известно, дипломы каких российских вузов котируются в республике без предварительного экзамена. Госкомиссия по надзору за качеством образования и Министерство высшего и среднего специального образования составили и утвердили список заграничных вузов, дипломы которых признаются в стране.С перечень вошли 66 высших учебных заведений России, расположенных в 17 городах. В инфографике Sputnik Узбекистан наглядно показано, где именно расположены вузы, признанные одними из лучших в соответствии с международными рейтингами.Напомним, в российских вузах получают знания почти 49 тысяч граждан Узбекистана. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Тем временем в Узбекистане действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие. В 2022 году в Узбекистане планируют открыть филиалы еще трех российских вузов.Читайте также:Дипломы каких российских вузов не надо подтверждать в Узбекистане

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, диплом, учеба, инфографика