https://uz.sputniknews.ru/20220218/nazvany-luchshie-vuzy-rossii--spisok-22835535.html
Названы лучшие вузы России — список
Названы лучшие вузы России — список
В инфографике Sputnik Узбекистан наглядно показано, где именно расположены российские вузы, признанные одними из лучших в соответствии с международными рейтингами.
2022-02-18T20:13+0500
2022-02-18T20:13+0500
2022-02-18T20:13+0500
инфографика
образование
диплом
учеба
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Учиться в России — работать в Узбекистане: стало известно, дипломы каких российских вузов котируются в республике без предварительного экзамена. Госкомиссия по надзору за качеством образования и Министерство высшего и среднего специального образования составили и утвердили список заграничных вузов, дипломы которых признаются в стране.С перечень вошли 66 высших учебных заведений России, расположенных в 17 городах. В инфографике Sputnik Узбекистан наглядно показано, где именно расположены вузы, признанные одними из лучших в соответствии с международными рейтингами.Напомним, в российских вузах получают знания почти 49 тысяч граждан Узбекистана. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Тем временем в Узбекистане действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие. В 2022 году в Узбекистане планируют открыть филиалы еще трех российских вузов.Читайте также:Дипломы каких российских вузов не надо подтверждать в Узбекистане
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образование, диплом, учеба, инфографика
Названы лучшие вузы России — список
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В инфографике Sputnik наглядно показано, где именно расположены российские вузы, признанные одними из лучших в соответствии с международными рейтингами.
Учиться в России — работать в Узбекистане: стало известно, дипломы каких российских вузов котируются в республике без предварительного экзамена.
Госкомиссия по надзору за качеством образования и Министерство высшего и среднего специального образования составили и утвердили список заграничных вузов, дипломы которых признаются в стране.
С перечень вошли 66 высших учебных заведений России, расположенных в 17 городах. В инфографике Sputnik Узбекистан
наглядно показано, где именно расположены вузы, признанные одними из лучших в соответствии с международными рейтингами.
Напомним, в российских вузах получают знания почти 49 тысяч граждан Узбекистана. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил
, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
Тем временем в Узбекистане действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.
В 2022 году в Узбекистане планируют открыть филиалы еще трех российских вузов.
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