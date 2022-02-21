https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-tsentrobanke-rasskazali-kak-chasche-vsego-narushayutsya-prava-potrebiteley-22885456.html

В Центробанке рассказали, как чаще всего нарушаются права потребителей

В Центробанке рассказали, как чаще всего нарушаются права потребителей

В большинстве случаев права потребителей банковских услуг восстановлены, в общей сложности им вернули 25,4 млрд сумов.

2022-02-21T19:45+0500

2022-02-21T19:45+0500

2022-02-21T19:58+0500

экономика

потребители

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Центральном банке разработали стандарты защиты прав и интересов потребителей цифровых финансовых услуг. Так намерены предотвратить недобросовестное оказание услуг и снизить возможные риски. Об этом журналистам сообщил руководитель информационной службы ЦБ Акмал Назаров.В планах также расширение выбора кредитов, выдаваемых банками и микрокредитными организациями. Для того, чтобы правильно оценить кредитоспособность заемщиков и создание механизмов их поддержки, специалисты разработали общие принципы ответственного кредитования.Запущен информационный портал www.bankxizmatlari.uz, который позволяет потребителям получать и сравнивать информацию о финансовых услугах, выбирать и пользоваться наиболее подходящими из них.Банки также проводят опросы с целью определить уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания. А проверки "тайных клиентов" позволяют оценить соответствие персонала банка установленным требованиям.В 897 учреждениях 26 банков проведены проверки по изучению обслуживания держателей банковских карт через терминалы. Кроме того, в рамках проверок "тайного клиента" изучено качество депозитного обслуживания в 529 учреждениях 26 банков на предмет полноты и достоверности информации, предоставляемой банковскими работниками о депозитном обслуживании клиентов и процессе оформления вкладов.В большинстве случаев права потребителей банковских услуг восстановлены, в общей сложности им вернули 25,4 млрд сумов.На вопросы, заданные гражданами и предпринимателями через телеграм-бот, даны юридические консультации и разъяснения.16 коммерческих банков и 8 микрокредитных организаций оштрафованы на сумму 1,177 млн сумов за нарушение прав потребителей, из них 70% оплачены 466 должностными лицами банков.При этом 269 сотрудников привлечены к ответственности за нарушения,152 – получили "выговор", на 100 сотрудников наложены штрафы, а с 17 работниками расторгнуты трудовые договоры.Сокращено время обращения к операторам по номерам колл-центра банка. Если в январе прошлого года среднее время обращения занимало 11 минут, то на сегодняшний день оно сокращено до двух минут.Читайте также:Найти банкомат и не стать жертвой мошенников: зачем нужен новый ресурс Центробанка >>Арестованы 11 сотрудников Народного банка: что известно >>

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потребители, центральный банк республики узбекистан