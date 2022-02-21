https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-uzbekistan-dostavili-partiyu-sputnika-layt-22866196.html

В Узбекистан доставили партию "Спутника Лайт" – фото

В Узбекистан доставили партию "Спутника Лайт" – фото

В Ташкент прибыла очередная партия российской вакцины от коронавируса – более 135 тысяч доз.

2022-02-21T12:02+0500

2022-02-21T12:02+0500

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общество

вакцина "спутник лайт"

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Узбекистан доставили очередную партию российской вакцины "Спутник Лайт", сообщает Министерство здравоохранения республики в своем Telegram-канале.Всего доставлено 135 875 доз вакцины. Таким образом, на данный момент в стране в наличии 53,7 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.Из них — 38,7 млн доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001, 1,3 млн доз "Спутник V" и 343 375 доз "Спутник Лайт".При этом, Узбекистан в 2021 году вошел в топ-5 стран, в которые Россия поставляла вакцины от коронавируса.Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. По данным Минздрава, за это время в стране использовано более 44,9 млн доз вакцины. Полностью привито более 15 млн граждан, это 71,3% населения, подлежащего вакцинации.Граждан прививают одним из препаратов:В сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство вакцины против коронавируса "Спутник V". Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.Читайте также:Экспресс-тестирование для въезжающих отменилиГде лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник

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вакцина "спутник лайт", узбекистан