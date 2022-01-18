https://uz.sputniknews.ru/20220118/gde-lechat-covid-19-v-tashkente--adresa-poliklinik-22236128.html
Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
Sputnik подготовил графику, на которой наглядно показано, куда идти, если вы заподозрили у себя COVID. В Ташкенте уже начали работу 12 профильных поликлиник. Адреса — в нашей графике.
2022-01-18T08:00+0500
2022-01-18T08:00+0500
2022-01-18T09:10+0500
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Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане стремительно растет. Накануне был установлен новый антирекорд: пациентов стало еще на 1 037 больше — это новый максимум за все время распространения вируса в республике.А на днях Минздрав объявил адреса 12 поликлиник в столице, оборудованных специально для осмотра и оказания первой медицинской помощи тех пациентов, которые подозревают у себя COVID-19.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с опасным диагнозом может быть увеличено, если того потребует ситуация. В случае необходимости количество коек может достичь 32 тысяч.Читайте также:Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан >>
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мультимедиа , ташкент, коронавирус covid-19, инфографика
Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
08:00 18.01.2022 (обновлено: 09:10 18.01.2022)
Sputnik подготовил графику, в которой наглядно показано, куда идти, если вы заподозрили у себя COVID. В Ташкенте уже начали работу 12 профильных поликлиник. Адреса — в нашей графике.
Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане стремительно растет. Накануне был установлен новый антирекорд: пациентов стало еще на 1 037 больше — это новый максимум за все время распространения вируса в республике.
А на днях Минздрав объявил адреса 12 поликлиник в столице, оборудованных специально для осмотра и оказания первой медицинской помощи тех пациентов, которые подозревают у себя COVID-19.
Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил
, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с опасным диагнозом может быть увеличено, если того потребует ситуация. В случае необходимости количество коек может достичь 32 тысяч.
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