Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Инфографика
https://uz.sputniknews.ru/20220118/gde-lechat-covid-19-v-tashkente--adresa-poliklinik-22236128.html
Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
Sputnik подготовил графику, на которой наглядно показано, куда идти, если вы заподозрили у себя COVID. В Ташкенте уже начали работу 12 профильных поликлиник. Адреса — в нашей графике.
2022-01-18T08:00+0500
2022-01-18T09:10+0500
инфографика
мультимедиа
ташкент
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/11/22235656_0:0:2401:1351_1920x0_80_0_0_198e48ced7701d9d4e67d6a77acaa1c1.png
Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане стремительно растет. Накануне был установлен новый антирекорд: пациентов стало еще на 1 037 больше — это новый максимум за все время распространения вируса в республике.А на днях Минздрав объявил адреса 12 поликлиник в столице, оборудованных специально для осмотра и оказания первой медицинской помощи тех пациентов, которые подозревают у себя COVID-19.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с опасным диагнозом может быть увеличено, если того потребует ситуация. В случае необходимости количество коек может достичь 32 тысяч.Читайте также:Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав &gt;&gt;В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан &gt;&gt;
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/11/22235656_480:0:1869:1042_1920x0_80_0_0_119a3665e3bc7afb078eb9cf70c92e0d.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , ташкент, коронавирус covid-19, инфографика

Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник

08:00 18.01.2022 (обновлено: 09:10 18.01.2022)
Подписаться на
Sputnik подготовил графику, в которой наглядно показано, куда идти, если вы заподозрили у себя COVID. В Ташкенте уже начали работу 12 профильных поликлиник. Адреса — в нашей графике.
Где лечат ковид в Ташкенте деск - Sputnik Узбекистан
Где лечат ковид в Ташкенте мобилка - Sputnik Узбекистан
Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане стремительно растет. Накануне был установлен новый антирекорд: пациентов стало еще на 1 037 больше — это новый максимум за все время распространения вируса в республике.
А на днях Минздрав объявил адреса 12 поликлиник в столице, оборудованных специально для осмотра и оказания первой медицинской помощи тех пациентов, которые подозревают у себя COVID-19.
Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с опасным диагнозом может быть увеличено, если того потребует ситуация. В случае необходимости количество коек может достичь 32 тысяч.

Читайте также:

Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>
В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:31Власти изменили порядок налогообложения дивидендов
10:30С "молотка" ушли три крупных объекта Узбекистана: кто их купил?
10:00Рассмотрение дела Атамбаева вновь перенесли — в чем причина
10:00Хабиб Нурмагомедов начнет продавать еду. Узбекистанцы — в очереди
09:30Экономики двух стран "обрушатся" в 2022-м. Узбекистан — в списке?
09:27Три команды из Узбекистана по велоспорту получили международную лицензию
08:59Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса
08:43Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане
08:35Мирзиёев рассказал, как "поднимут" систему образования в школах
08:20Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео
08:00Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
07:30Какой завтрак опасен для сердца – врач
07:00Сколько воды нужно пить в день, чтобы быть здоровым
ВчераВосточный гороскоп для Петуха-2022: самый подробный прогноз
ВчераКошкин дом: как заботятся о бездомных котах в Египте — фото
ВчераУзбекистан и Туркменистан готовы довести товарооборот до миллиарда долларов
ВчераОткровенно: почему фехтовальщица из Узбекистана проиграла на Кубке мира
ВчераТашкент и Ашхабад намерены увеличить кооперацию
ВчераТашкент призывает соседей и Китай ускорить признание COVID-сертификатов
ВчераВидео: ВВП Узбекистана может вырасти еще на 5-6% – эксперт