https://uz.sputniknews.ru/20220118/gde-lechat-covid-19-v-tashkente--adresa-poliklinik-22236128.html

Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник

Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник

Sputnik подготовил графику, на которой наглядно показано, куда идти, если вы заподозрили у себя COVID. В Ташкенте уже начали работу 12 профильных поликлиник. Адреса — в нашей графике.

2022-01-18T08:00+0500

2022-01-18T08:00+0500

2022-01-18T09:10+0500

инфографика

мультимедиа

ташкент

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/11/22235656_0:0:2401:1351_1920x0_80_0_0_198e48ced7701d9d4e67d6a77acaa1c1.png

Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане стремительно растет. Накануне был установлен новый антирекорд: пациентов стало еще на 1 037 больше — это новый максимум за все время распространения вируса в республике.А на днях Минздрав объявил адреса 12 поликлиник в столице, оборудованных специально для осмотра и оказания первой медицинской помощи тех пациентов, которые подозревают у себя COVID-19.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с опасным диагнозом может быть увеличено, если того потребует ситуация. В случае необходимости количество коек может достичь 32 тысяч.Читайте также:Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан >>

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , ташкент, коронавирус covid-19, инфографика