https://uz.sputniknews.ru/20220124/ekspress-testirovanie-dlya-vezjayuschix-otmenili-22353897.html
Экспресс-тестирование для въезжающих отменили
Экспресс-тестирование для въезжающих отменили
С 25 января для въезда в республику не нужно делать экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции.
2022-01-24T18:22+0500
2022-01-24T18:22+0500
2022-01-24T18:24+0500
общество
тестирование
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ. 24 янв – Sputnik. Специальная комиссия по борьбе с COVID-19 отменила обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну из иностранных государств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана в своем Telegram-канале.Напомним, с 15 января все, пересекающие границу Узбекистана, были обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах. Теперь это требование отменено.Между тем, все прибывающие в страну по-прежнему обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.Ситуация с заболеваемостью в стране остается напряженной: на днях поставлен очередной "антирекорд" - за сутки выявлено более 1400 заболевших.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.Узбекистанцы напуганы "омикроном": число звонков в call-центр удвоилось >>Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>
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тестирование, коронавирус covid-19
Экспресс-тестирование для въезжающих отменили
18:22 24.01.2022 (обновлено: 18:24 24.01.2022)
С 25 января для въезда в республику не нужно делать экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ. 24 янв – Sputnik.
Специальная комиссия по борьбе с COVID-19 отменила обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну из иностранных государств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана в своем Telegram-канале
.
Напомним, с 15 января все, пересекающие границу Узбекистана, были обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах. Теперь это требование отменено.
Между тем, все прибывающие в страну по-прежнему обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.
Ситуация с заболеваемостью в стране остается напряженной: на днях поставлен очередной "антирекорд" - за сутки выявлено более 1400 заболевших.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший
в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.