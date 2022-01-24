https://uz.sputniknews.ru/20220124/ekspress-testirovanie-dlya-vezjayuschix-otmenili-22353897.html

Экспресс-тестирование для въезжающих отменили

Экспресс-тестирование для въезжающих отменили

С 25 января для въезда в республику не нужно делать экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции.

2022-01-24T18:22+0500

2022-01-24T18:22+0500

2022-01-24T18:24+0500

общество

тестирование

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ. 24 янв – Sputnik. Специальная комиссия по борьбе с COVID-19 отменила обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну из иностранных государств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана в своем Telegram-канале.Напомним, с 15 января все, пересекающие границу Узбекистана, были обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах. Теперь это требование отменено.Между тем, все прибывающие в страну по-прежнему обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.Ситуация с заболеваемостью в стране остается напряженной: на днях поставлен очередной "антирекорд" - за сутки выявлено более 1400 заболевших.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.Узбекистанцы напуганы "омикроном": число звонков в call-центр удвоилось >>Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

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тестирование, коронавирус covid-19