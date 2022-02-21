https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-uzbekistane-zaderjali-bolshuyu-gruppu-ekstremistov-22871292.html
В Узбекистане задержали большую группу экстремистов
В Узбекистане задержали большую группу экстремистов
Задержанные вели эктремистскую религиозную деятельность. Что было найдено в их домах – читайте в материале.
2022-02-21T14:02+0500
2022-02-21T14:02+0500
2022-02-21T14:02+0500
происшествия
узбекистан
задержание
религиозный экстремизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22772188_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_443e0ade7b5aee8c5da079a41a7b51c4.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Крупную спецоперацию провели сотрудники правоохранительных органов в Ташкенте и Ташкентской области. Задержаны 24 человека, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности. Сейчас они находятся под следствием.Однако в пресс-службе ГУВД столицы не уточнили название организаций, к которой принадлежат задержанные.Сотрудники службы провели обыск в местах проживания подозреваемых. Там нашли литературу и электронные носители экстремистского содержания. Их изъяли в качестве вещественных доказательств. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса, ведутся следственные действия.Около месяца назад правоохранители задержали в Ташкенте 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Они планировали выехать в Сирию.* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других странЧитайте также:В Узбекистане повторно задержали экстремиста >>Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22772188_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d3c2062d45a5860addb2187430df3f6f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, задержание, религиозный экстремизм
В Узбекистане задержали большую группу экстремистов
Подписаться на
Задержанные вели эктремистскую религиозную деятельность. Что было найдено в их домах – читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Крупную спецоперацию провели сотрудники правоохранительных органов в Ташкенте и Ташкентской области. Задержаны 24 человека, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности. Сейчас они находятся под следствием.
Однако в пресс-службе ГУВД столицы не уточнили
название организаций, к которой принадлежат задержанные.
Сотрудники службы провели обыск в местах проживания подозреваемых. Там нашли литературу и электронные носители экстремистского содержания. Их изъяли в качестве вещественных доказательств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса, ведутся следственные действия.
Около месяца назад правоохранители задержали в Ташкенте 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Они планировали выехать в Сирию.
* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других стран
Читайте также: