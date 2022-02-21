https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-uzbekistane-zaderjali-bolshuyu-gruppu-ekstremistov-22871292.html

В Узбекистане задержали большую группу экстремистов

В Узбекистане задержали большую группу экстремистов

Задержанные вели эктремистскую религиозную деятельность. Что было найдено в их домах – читайте в материале.

2022-02-21T14:02+0500

2022-02-21T14:02+0500

2022-02-21T14:02+0500

происшествия

узбекистан

задержание

религиозный экстремизм

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Крупную спецоперацию провели сотрудники правоохранительных органов в Ташкенте и Ташкентской области. Задержаны 24 человека, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности. Сейчас они находятся под следствием.Однако в пресс-службе ГУВД столицы не уточнили название организаций, к которой принадлежат задержанные.Сотрудники службы провели обыск в местах проживания подозреваемых. Там нашли литературу и электронные носители экстремистского содержания. Их изъяли в качестве вещественных доказательств. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса, ведутся следственные действия.Около месяца назад правоохранители задержали в Ташкенте 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Они планировали выехать в Сирию.* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других странЧитайте также:В Узбекистане повторно задержали экстремиста >>Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, задержание, религиозный экстремизм