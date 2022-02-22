https://uz.sputniknews.ru/20220222/rukopisi-muzeya-zapovednika-ichan-kala-reshili-uvekovechit-22905487.html
Рукописи музея-заповедника Ичан-кала решили увековечить
Рукописи музея-заповедника Ичан-кала решили увековечить
Около 400 уникальных древних рукописей останутся в памяти поколений навсегда. Как это сделают — читайте в материале.
2022-02-22T15:03+0500
2022-02-22T15:03+0500
2022-02-22T15:03+0500
культура
музей
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Древние рукописи, хранящиеся в фонде музея-заповедника "Ичан-Кала", будут оцифрованы. Это предусмотрено документом, подписанным с Хорезмской академией Маъмуна Академии наук Узбекистана. Ученые уже приступили к оцифровке редких рукописей. Эти письмена будут размещены на электронной платформе в удобном для ознакомления и изучения виде. Наиболее важные из них, которые были обнаружены в ходе научных исследований, планируется разместить в постоянно действующей музейной экспозиции Хорезмской академии Маъмуна АН Узбекистана.Фонд древних рукописей музея-заповедника "Ичан-Кала" находится в медресе Араб Мухаммадхана, где есть необходимые условия для эффективной работы ученых. В Фонде хранится более 400 уникальных древних рукописей.Две недели назад было объявлено, что в республике по поручению президента создадут Государственный реестр древних письменных источников, хранящихся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории страны.А также через два месяца запустят научно-просветительский портал о жизни и духовном наследии ученых и мыслителей Узбекистана и его мобильное приложение.Читайте также:Фото: в Джизаке открылся электронный музей >>В Узбекистане архивы центров госуслуг будут оцифрованы к 2025 году >>
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музей
Рукописи музея-заповедника Ичан-кала решили увековечить
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Около 400 уникальных древних рукописей останутся в памяти поколений навсегда. Как это сделают — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Древние рукописи, хранящиеся в фонде музея-заповедника "Ичан-Кала", будут оцифрованы. Это предусмотрено документом, подписанным с Хорезмской академией Маъмуна Академии наук Узбекистана.
Ученые уже приступили к оцифровке редких рукописей. Эти письмена будут размещены на электронной платформе в удобном для ознакомления и изучения виде. Наиболее важные из них, которые были обнаружены в ходе научных исследований, планируется разместить в постоянно действующей музейной экспозиции Хорезмской академии Маъмуна АН Узбекистана.
Фонд древних рукописей музея-заповедника "Ичан-Кала" находится в медресе Араб Мухаммадхана, где есть необходимые условия для эффективной работы ученых. В Фонде хранится более 400 уникальных древних рукописей.
Две недели назад было объявлено
, что в республике по поручению президента создадут Государственный реестр древних письменных источников, хранящихся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории страны.
А также через два месяца запустят научно-просветительский портал о жизни и духовном наследии ученых и мыслителей Узбекистана и его мобильное приложение.
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