https://uz.sputniknews.ru/20220222/yunaya-tennisistka-iz-uzbekistana-vyigrala-mejdunarodnyy-turnir--foto--22897760.html
Юная теннисистка из Узбекистана выиграла международный турнир — фото
Юная теннисистка из Узбекистана выиграла международный турнир — фото
О том, каких соперниц обошла Асель Эркебаева, читайте в материале.
2022-02-22T12:21+0500
2022-02-22T12:21+0500
2022-02-22T12:37+0500
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узбекистан
настольный теннис
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Теннисистка из Узбекистана Асель Эркебаева завоевала золотую медаль на международном турнире.Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.С 14 по 20 февраля в бельгийском городе Спа прошел международный турнир по настольному теннису среди детей и юниоров в различных возрастных группах. Спортсменка Асель Эркебаева победила всех своих соперниц в категории U-13 и завоевала золотую медальЮная представительница Узбекистана одолела соперниц из Украины, Германии, Индии и Франции."Этот старт провели среди юношей и девушек в возрасте 11, 13, 15, 17 и 19 лет. На данном турнире выступили и другие узбекистанцы. Хотя они не смогли попасть в число призёров, им удалось повысить свой соревновательный опыт", — отметили в Олимпийском комитете.Читайте также:Теннисистку из Узбекистана пожизненно отстранили от игр за нарушенияРоссийский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open
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турнир, узбекистан, настольный теннис
Юная теннисистка из Узбекистана выиграла международный турнир — фото
12:21 22.02.2022 (обновлено: 12:37 22.02.2022) Подписаться на
О том, кого обошла молодая спортсменка, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Теннисистка из Узбекистана Асель Эркебаева завоевала золотую медаль на международном турнире.
Об этом сообщили
в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
С 14 по 20 февраля в бельгийском городе Спа прошел международный турнир по настольному теннису среди детей и юниоров в различных возрастных группах.
Спортсменка Асель Эркебаева победила всех своих соперниц в категории U-13 и завоевала золотую медаль
Юная представительница Узбекистана одолела соперниц из Украины, Германии, Индии и Франции.
"Этот старт провели среди юношей и девушек в возрасте 11, 13, 15, 17 и 19 лет. На данном турнире выступили и другие узбекистанцы. Хотя они не смогли попасть в число призёров, им удалось повысить свой соревновательный опыт", — отметили в Олимпийском комитете.