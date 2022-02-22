https://uz.sputniknews.ru/20220222/yunaya-tennisistka-iz-uzbekistana-vyigrala-mejdunarodnyy-turnir--foto--22897760.html

Юная теннисистка из Узбекистана выиграла международный турнир — фото

Юная теннисистка из Узбекистана выиграла международный турнир — фото

О том, каких соперниц обошла Асель Эркебаева, читайте в материале.

2022-02-22T12:21+0500

2022-02-22T12:21+0500

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турнир

узбекистан

настольный теннис

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Теннисистка из Узбекистана Асель Эркебаева завоевала золотую медаль на международном турнире.Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.С 14 по 20 февраля в бельгийском городе Спа прошел международный турнир по настольному теннису среди детей и юниоров в различных возрастных группах. Спортсменка Асель Эркебаева победила всех своих соперниц в категории U-13 и завоевала золотую медальЮная представительница Узбекистана одолела соперниц из Украины, Германии, Индии и Франции."Этот старт провели среди юношей и девушек в возрасте 11, 13, 15, 17 и 19 лет. На данном турнире выступили и другие узбекистанцы. Хотя они не смогли попасть в число призёров, им удалось повысить свой соревновательный опыт", — отметили в Олимпийском комитете.Читайте также:Теннисистку из Узбекистана пожизненно отстранили от игр за нарушенияРоссийский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open

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турнир, узбекистан, настольный теннис