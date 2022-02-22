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Юная теннисистка из Узбекистана выиграла международный турнир — фото
Юная теннисистка из Узбекистана выиграла международный турнир — фото
О том, каких соперниц обошла Асель Эркебаева, читайте в материале.
2022-02-22T12:21+0500
2022-02-22T12:37+0500
спорт
турнир
узбекистан
настольный теннис
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Теннисистка из Узбекистана Асель Эркебаева завоевала золотую медаль на международном турнире.Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.С 14 по 20 февраля в бельгийском городе Спа прошел международный турнир по настольному теннису среди детей и юниоров в различных возрастных группах. Спортсменка Асель Эркебаева победила всех своих соперниц в категории U-13 и завоевала золотую медальЮная представительница Узбекистана одолела соперниц из Украины, Германии, Индии и Франции."Этот старт провели среди юношей и девушек в возрасте 11, 13, 15, 17 и 19 лет. На данном турнире выступили и другие узбекистанцы. Хотя они не смогли попасть в число призёров, им удалось повысить свой соревновательный опыт", — отметили в Олимпийском комитете.Читайте также:Теннисистку из Узбекистана пожизненно отстранили от игр за нарушенияРоссийский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open
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турнир, узбекистан, настольный теннис

Юная теннисистка из Узбекистана выиграла международный турнир — фото

12:21 22.02.2022 (обновлено: 12:37 22.02.2022)
© unsplash.com/ Call Me FredTable tennis ping pong rackets
Table tennis ping pong rackets - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2022
© unsplash.com/ Call Me Fred
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О том, кого обошла молодая спортсменка, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Теннисистка из Узбекистана Асель Эркебаева завоевала золотую медаль на международном турнире.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
© Фото: национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаАсель Эркебаева выиграла международный турнир в Бельгии
Асель Эркебаева выиграла международный турнир в Бельгии - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2022
Асель Эркебаева выиграла международный турнир в Бельгии
© Фото: национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
С 14 по 20 февраля в бельгийском городе Спа прошел международный турнир по настольному теннису среди детей и юниоров в различных возрастных группах.
Спортсменка Асель Эркебаева победила всех своих соперниц в категории U-13 и завоевала золотую медаль
Юная представительница Узбекистана одолела соперниц из Украины, Германии, Индии и Франции.
"Этот старт провели среди юношей и девушек в возрасте 11, 13, 15, 17 и 19 лет. На данном турнире выступили и другие узбекистанцы. Хотя они не смогли попасть в число призёров, им удалось повысить свой соревновательный опыт", — отметили в Олимпийском комитете.
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