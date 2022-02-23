https://uz.sputniknews.ru/20220223/chto-jdet-vesennie-znaki-zodiaka-v-etom-mesyatse--podrobnyy-goroskop-22928948.html

Что ждет весенние знаки зодиака в этом месяце — подробный гороскоп

Что ждет весенние знаки зодиака в этом месяце — подробный гороскоп

Узнать подробнее о тех созвездиях, которые Солнце пересекает весной, и об их влиянии на человеческие характеры и судьбы можно в нашем материале.

2022-02-23T23:00+0500

2022-02-23T23:00+0500

2022-02-23T23:00+0500

это интересно

гороскоп

весна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1a/21949264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5b88ae391a89bf16aa506ceb61c1f80.jpg

Знаки зодиака весны многогранны, очаровательны и выразительны: звезды даруют людям, родившимся в весенние месяцы, особое обаяние.Рыбы: первый весенний знак зодиакаК весенним зодиакальным знакам относятся лишь те Рыбы, что родились с 1 по 20 марта. Жизнью этих людей управляют Юпитер и Нептун: планеты очень разносторонние в своем влиянии на человека.Так, наряду с отзывчивостью и дружелюбием, Рыбам свойственно стремление к излишней развращенности, всевозможным навязчивым фантазиям и даже порокам. Развитая духовность удивительным образом сочетается в людях этого знака со стремлением к "мутным водам" искушений. Приспособляемые и человеколюбивые, склонные к всевозможным компромиссам (порой даже с собственной совестью), зачастую флегматичные - они умеют очищать пространство от негатива, умеют любить и жертвовать по-настоящему.Овны: яркий, лидерский весенний зодиакальный знакОвнами (21 марта - 20 апреля) управляет Марс, поэтому они знамениты своей страстностью, непростым характером и выразительной сексуальностью. Лидерские черты в сочетании с изрядной предприимчивостью делают овнов отличными работниками и очень часто - успешными людьми. Уравновешиваются эти позитивные качества и некоторыми недостатками: нетерпеливость и импульсивность провоцируют частые конфликты и даже несчастные случаи.Телец: весенний знак зодиака под управлением самой любвиЖизнью Тельцов (21 апреля - 20 мая) управляет капризная и страстная Венера - отсюда все их достоинства и проблемы. Веселые, склонные к наслаждениям и дружелюбные, они могут с чрезмерной страстью увлекаться любыми эмоциями, в том числе негативными.Элегантные и привлекательные, легко сходящиеся с людьми и склонные к искусствами, Тельцы могут порой оказываться тщеславными, ревнивыми и слишком нервными.Близнецы: самый противоречивый весенний зодиакальный знакХотя к весенним знакам относятся лишь те Близнецы, что родились 21 мая и после, их изменчивый характер замечательно соответствует этому капризному времени года. Управляемые хитроумным Меркурием, они умны и красноречивы, способны добиваться успеха практически в любых сферах. Однако следует учитывать непостоянство Близнецов: им лучше учиться концентрации и последовательности.Читайте также:Женский гороскоп-2022: какой знак создаст семью, а кто получит повышение >>Какой месяц будет самым удачным: гороскоп для всех знаков зодиака

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, весна