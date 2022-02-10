https://uz.sputniknews.ru/20220210/kakoy-mesyats-budet-samym-udachnym-goroskop-dlya-vsex-znakov-zodiaka-22652734.html

Какой месяц будет самым удачным: гороскоп для всех знаков зодиака

Какой месяц будет самым удачным: гороскоп для всех знаков зодиака

Какой месяц станет для вас самым благоприятным в 2022 году? Когда ждать повышения по службе, а когда – романтического увлечения? Удачные месяцы для каждого знака зодиака – в астрологическом прогнозе.

2022-02-10T23:00+0500

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У каждого из двенадцати знаков зодиака в 2022 году будут свой месяц, когда удача будет сопутствовать буквально во всем. Когда стоит ловить удачу за хвост, рассказала в интервью РИА Новости астролог Анастасия Самусевич.ОвенСамым удачным месяцем для вспыльчивых и импульсивных Овнов будет май. В это время их планета-покровитель Марс окажется в знаке, что придаст больше энергии, сил и приятных сюрпризов. В этом месяце стоит ждать успехов в карьере и личной жизни.ТелецДля Тельцов благоприятным периодом станет апрель.“Представителям этого знака покровительница Венера позволит с головой окунуться в романтические чувства. А Меркурий в Тельце с 11 по 28 апреля даст огромное преимущество перед другими людьми в сферах карьеры, личного роста и обучении”, — уверена Анастасия.БлизнецыИюнь подарит Близнецам огромные возможности, чтобы проявить себя и избавиться от страхов. По словам эксперта, это время — лучшее для осуществления всех мечтаний. Управитель знака Меркурий с 13 июня по 4 июля будет в Близнецах, поэтому можно действовать, рисковать, поскольку удача будет сопутствовать во всех делах.Рак“Ракам нужно настроиться на июль. Это полностью их месяц. Он принесет хорошие новости и познакомит с нужными людьми. Более того, кто-то из жизни Раков уйдет навсегда, но оно только к лучшему. Очень семейный и романтический месяц”, — говорит астролог.ЛевАвгуст – звездный час для Львов. “В это время покровитель, Солнце, будет проходить знак, — объясняет Анастасия Самусевич. — Лучший месяц для саморекламы, продвижения, похвалы себя и своих успехов. Не бойтесь проявлять себя. Уделите время интересам, карьере и хобби. Возможно, оно станет вашим делом жизни”.ДеваАстролог советует Девам делать ставки на октябрь: “Меркурий в этом месяце попадает в соответствующее созвездие, он обратит внимание на вопросы карьеры и работы. Благоприятное время для общения с начальством, повышения и смены деятельности. Девы должны будут проявить инициативу и взять судьбу в свои руки. Нужно больше общаться и выдвигать новые идеи, особенно в период с 23 сентября по 10 октября”.ВесыДля Весов месяцем глобальных перемен станет февраль. В это время следует обратить внимание на личную жизнь и обучение. Возможны путешествия и разъезды. Благоприятен месяц для старта новых проектов или бизнеса, который давно откладывали, демонстрации своего успеха и таланта.СкорпионСкорпионов вознаградят под конец года. “Декабрь покажет вам итоги всего 2022-го. Так как год несет большую трансформацию для многих Скорпионов, именно в это время вы поймете, что полученный опыт привел к лучшему результату, даже если придется с кем-то из окружения попрощаться. Декабрь подарит вам мудрость и покой”, — прогнозирует эксперт.СтрелецПосле зимы для Стрельцов откроются новые двери, и март станет месяцем перемен. В этот период возможны денежные поступления из новых источников. Это могут быть подработки, открытие своего дела и новых горизонтов. “Да, дел в плане финансов у Стрельцов будет много, как и сил. Но важно не переусердствовать. 11-19 марта начнется энергетический подъем”, — рассказывает Анастасия Смусевич.Козерог“2022 год готовит для Козерогов трудности, пройдя которые, они обретут силу и мудрость, — говорит астролог. — Сентябрь ожидается романтичным и спокойным месяцем. Он хорош для личной жизни. Высока вероятность найти свою любовь или вывести отношения на новый уровень. Сентябрь для Козерогов — время стабильности, не стоит упускать шанс наладить жизнь во всех сферах”.ВодолейПо словам Анастасии Самусевич, ноябрь исполнит давние мечты Водолеев. Месяц хорош для начинаний и экспериментов. Рекомендуется строить планы на будущее, ставить перед собой новые цели. Важно общаться с друзьями и находить новые каналы общения. Однако личная жизнь уйдет на второй план. Если случится расставание – оно к лучшему.РыбыЯнварь, особенно с 12 числа, даст Рыбам лучший старт для всех дальнейших планов. “Нужно быть аккуратными – близкие люди могут лгать и обманывать. Рыбам не надо бояться открыто выражать свои мысли, правда будет на их стороне. Январь придаст больше уверенности в себе и своих возможностях”, — предупреждает астролог.Читайте также:

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