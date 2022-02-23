https://uz.sputniknews.ru/20220223/dlya-chego-prezident-poruchil-stimulirovat-geologorazvedku-22920683.html

Для чего президент поручил стимулировать геологоразведку

Для чего президент поручил стимулировать геологоразведку

Предприятиям-экспортерам частично компенсируют затраты по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом за рубеж.

2022-02-23T10:39+0500

2022-02-23T10:39+0500

2022-02-23T10:41+0500

экономика

строительство

стройматериалы

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В каждом регионе республики будет создан как минимум один кластер по строительству многоэтажных жилых домов. Такое поручение дал глава государства, определив меры по поддержке возведения доступного жилья и производства строительных материалов.Документом утверждена также Программу обеспечения внешними инженерно-коммуникационными сетями образуемых новых кластеров в 2022 году.Строительные кластерыВ кластерах будет создана непрерывная цепочка добавленной стоимости: от добычи, переработки и проведения лабораторных испытаний сырья до производства готовых строительных и облицовочных материалов.Кроме того в 16 районах и городах наладят производство стройматериалов через промышленную кооперацию с другими регионами.Поддержка стройбизнесаС 1 марта 2022 года юридическим лицам разрешат экспортировать цемент, цементный клинкер и строительное стекло, производимые в республике, на основе прямых договоров без ограничений (без квот).При этом предприятия-экспортеры до начала 2024 года будут получат субсидии на компенсацию до 50 процентов затрат по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны.Финансирование отраслиАКБ "Узпромстройбанк" начинает выпуск и размещение международных корпоративных облигаций в эквиваленте не менее 300 млн долларов США для финансирования проектов производства стройматериалов.Также до конца 2022 года будут привлечены зарубежные кредитные линии в размере 150 млн долларов США на поддержку кластеров строительства жилья без гарантии правительства.Кроме того, для осуществления геологоразведочных работ выделяются средства в размере 100 млрд сумов.Читайте также:В Узбекистане продолжается строительный бумВ Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья

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строительство, стройматериалы