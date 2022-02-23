https://uz.sputniknews.ru/20220223/kak-poprosit-povysheniya-zarplaty-zolotye-pravila-22927728.html

Как попросить повышения зарплаты: золотые правила

Как попросить повышения зарплаты: золотые правила

Точные и удобные правила о том, как попросить повышения и остаться на хорошем счету у начальника. Хотите знать подробности? Читайте материал!

2022-02-23T22:00+0500

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2022-02-23T22:00+0500

это интересно

зарплата

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Некоторые люди заблуждаются, думая, что разговаривать с шефом по поводу продвижения по службе, увеличения вознаграждения стыдно и неудобно. Но безропотных и исполнительных загружают работой, при этом "забывая" о достойной оплате. Чтобы просить повышения зарплаты у начальства, нужно отбросить ложное чувство стыда и научиться просить с достоинством, зная себе цену.Разговор о прибавке к зарплате не следует строить на эмоциях. Не стоит копить своё недовольство длительное время, а потом врываться к начальнику, выплёскивая на него, всё что скопилось.Фразы вроде: "Я тружусь без выходных, сверхурочно, добросовестно", "Только я и работаю, а другие получают деньги!", "Или увеличиваете зарплату, или я увольняюсь!" — не встретят понимания. Более того, это может привести к потере репутации и увольнению.Лучше спокойно поинтересоваться, каким требованиям должна соответствовать работа, чтобы получить материальную прибавку к зарплате.Если круг ваших функциональных обязанностей расширяется, увеличивается объём работы, то это послужит хорошей почвой для пересмотра вознаграждения в сторону увеличения.Как просить повышения зарплаты: тактика разговораРазговор о прибавке к зарплате важно начать в удачное время. Это должен быть период, когда дела компании на подъёме, а начальство пребывает в хорошем настроенииТакже нужно убедительно аргументировать, что от повышения зарплаты выиграете не только Вы, но и компания. Большинство руководителей убеждены, что прибавлять зарплату возможно сотрудникам, которые добросовестным трудом внесли вклад в развитие и процветание предприятия.Поэтому очень важно документально показать работодателю свои успехи. Набросайте список Ваших заслуг перед фирмой — работодателем, включая последние достиженияОперируйте фактами, цифрами, слова не более чем "вода". Убедите начальника в том, что он Вас недооценивает.Мы живем в условиях рыночных отношений во всех жизненных сферах. Рабочая сила, интеллект – это тоже товар, который нужно уметь продать подороже. Устраиваясь на работу, Вы не просто ищете источники материального существования, но и оказываете услугу работодателю.Используя ваши знания, опыт, способности в своих интересах, он получает прибыль. Вы должны чётко понимать, как оцениваются специалисты вашего уровня на трудовом рынке. Не поленитесь провести исследование, изучив предложения по зарплате от различных работодателей, а также спрос на специалистов.Систематизируйте достоинства и представления о себе, таким образом, способствуя самоутверждению.Нужно вести себя спокойно, доброжелательно и с достоинством. Если вы хотите получить прибавку к зарплате, излагайте свои доводы уверенно. Заискивание, мольбы о снисхождении не приведут к желаемому результату.Устройте коммерческую презентацию своих достоинств. Беседа должна вызвать у шефа положительные эмоции. После того, как вы описали свои заслуги, озвучьте сумму прибавки к зарплате, определитесь, с какой даты вы хотели бы прибавку получать. Так вы пресечёте стремление шефа "спустить всё на тормозах".Это видео подробно расскажет, как просить повышения зарплаты:Не стоит огорчатьсяЕсли переговоры о прибавке к зарплате закончились неудачно – то это повод для того, чтобы задуматься о своей компетенции. И если рекомендации, как просить повышения зарплаты вам не помогли, проанализируйте ситуацию, возможно, Вам нужно дальнейшее развитие и дополнительное образование.Бывают ситуации, когда Вас действительно недооценивают — тогда работа в такой компании бесперспективна. Если вы уверены в своей компетенции, опыте, знаниях, но ваш потенциал недооценивают — стоит задуматься о поисках новой работы.Возможно, там предложат более выгодные условия труда и оплату, а также перспективный рост.Читайте также:Как стать программистом: главное о профессии и зарплатах — видео >>Центробанк назвал основные источники дохода жителей Узбекистана >>

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зарплата