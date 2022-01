https://uz.sputniknews.ru/20220104/kak-stat-programmistom-glavnoe-o-professii-i-zarplatax--video-22021996.html

Как стать программистом: главное о профессии и зарплатах — видео

Кто такой "айтишник", как им стать и правда ли много платят — ответы ищите в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Программирование — одно из самых динамично развивающихся технологических направлений XXI века. Специалисты IT сегодня крайне востребованы, в этой профессии есть безграничное поле для творчества, и она хорошо оплачивается.Так как же стать программистом? Все, что нужно знать начинающему "айтишнику", читайте в обзоре Радио Sputnik. Кто такой программистСегодня мы не можем представить свою жизнь без смартфонов с приложениями, различных агрегаторов, онлайн-сервисов и других виртуальных технологичных вещей, а ведь все это — дело рук программистов. Такой профессионал создает программу, а это все те же сервисы и платформы. IT-специалист — это, кстати, совсем необязательно программист, например, менеджер IT-проекта. Обобщение "IT-специалист" включает в себя более полусотни специальностей, направлений и должностей. Всех их объединяет работа с информационными технологиями и системами, однако различия в некоторых вещах так велики, что просто "перепрыгнуть" из одной области в другую без переобучения очень сложно. С другой стороны, получив образование программиста, можно дальше двигаться в любом IT-направлении. Как заработать в Интернете: 11 неочевидных способов >>И не нужно думать, что компьютерный мастер ("компьютерщик") и программист — это одно и то же. И нет: программист не должен (хотя зачастую и может) разбираться, что у вас там с кулером или видеокартой, и уж тем более не надо к нему приставать с поломками дисплея какой-нибудь стиральной машины или утюга.Программист пишет софт, создавая код на одном из языков программирования — определенной системы набора и составления символов, букв, слов, цифр. Языков существуют уже сотни, но самые часто используемые среди них – это Java, Python, Perl, PHP, C#, JavaScript, C, С++, Objective-C, Swift. Разные задачи и продукты требуют использования разных языков. Какой язык программирования выбрать для изучения, человек решает сам, отметил в комментарии для Радио Sputnik эксперт по информационной безопасности, программист Тарас Татаринов.Что касается востребованности, то нужны программисты практически всем и везде, практически в любых современных компаниях: на чуть ли не самом популярном сайте по поиску работы в России размещено около 15 с половиной тысяч IT-вакансий, и это только в Москве — не все ищут именно кодеров, но мы уже знаем, что образование программиста открывает очень многие двери в индустрии. Спрос на таких специалистов будет только расти, ведь и человечество движется по пути все большей цифровизации жизни и всех ее аспектов. Поэтому профессия точно входит в топ-5 перспективных и необходимых, если вообще не самая востребованная на рынке.Особенности профессии и специализацииСпециальности можно перечислять долго, еще дольше — рассказывать о каждой подробно, так что остановимся лишь на нескольких. Начнем с того, что есть три больших сегмента в смысле области разработки – системные программисты, прикладные и веб.Системное программирование — это создание операционных систем, обновлений и прошивок для них, например, мобильная разработка — iOS-разработка и Android-разработка (кстати, эти две платформы настолько различны, что программисты обычно занимаются лишь одним направлением, то же самое касается и создания мобильных приложений для этих ОС).Прикладная разработка и бизнес ПО — это как раз про конкретные приложения и сервисы, которые должны работать на определенной "операционке", под заказ.Веб-разработка, в свою очередь, посвящена созданию сайтов и программ для их функционирования, веб-приложений. Frontend-разработка, Backend-разработка, Fullstack-разработка — это все про интернет-пространство, правда, не всегда про программирование. Первое — о создании графического пользовательского интерфейса: такой специалист по-хорошему должен быть и дизайнером (веб-дизайн полон своих тонкостей), и программистом. Второе — о разработке сути, "начинки", мозга ПО: простой пример — некий агрегатор, который подбирает поисковую выдачу по вашим запросам и предпочтениям, фильтрам с учетом заданных по умолчанию настроек сайта. Третье (fullstack-разработка) — фактическое сочетание двух вышеописанных специализаций, такой программист работает и с тем, и с другим.Отметим еще специалистов DevOps/DevSecOps — это инженеры, которые в своей работе совмещают системное администрирование, разработку, тестирование и менеджмент. А еще внедрение принципов безопасности.И еще немного о сферах разработки. Такую любопытную область, как нейронные сети и компьютерное зрение, стоит упомянуть отдельно.Нейросеть — это цифровая интеллектуальная система, которая чем-то напоминает то, как работает человеческий мозг. Такие "компьютерные мозги" необходимы для анализа и распознавания звуков, речи, изображений. Системы видеонаблюдения и распознавания, домашние умные колонки с голосовыми помощниками, даже развлекательные видео с заменой лица DeepFake — все это существует и работает с помощью нейросетей. За нейросетями будущее, они обеспечат нам высокотехнологичную жизнь с по-настоящему "умной" и обучаемой техникой, так что направление исключительно перспективное.NFT-токены, "криптопанки" и цифровое искусство: что это и как меняет мир >>Компьютерное зрение — технология, принадлежащая к области разработки искусственного интеллекта: машину можно научить "видеть" изображения, распознавать их и анализировать. Безопасность, медицина, промышленность, торговля — сфера внедрения и потенциального использования обширна. Проверка выпущенного товара на брак, оценка снимков и результатов других исследований, выдающих изображение, беспилотники и роботы — вот лишь несколько примеров.Кроме того, анализ данных и статистика, технологии машинного обучения, специальность data scientist — все это тоже относится к сфере IT, в целом, и программированию, в частности. Анализ и статистика подойдут тем, кто готов иметь дело с огромным количеством баз данных, Big Data, чтобы, возможно, обнаруживать новые закономерности, выявлять тренды, генерировать идеи на основе тех самых аналитических и статистических результатов.Еще стоит обратить внимание на "работу мечты" для многих, кто увлекается компьютерными играми: GameDev — разработка игр для различных платформ, смартфонов и ПК.Где получить образование: учебные заведения и курсыОсвоить профессию программиста можно классическим способом — в вузах, средних специальных учреждениях и колледжах. Или альтернативным: на очных и дистанционных курсах, в том числе при крупных компаниях с последующим трудоустройством, или и вовсе самостоятельно, ведь необходимой литературы и ресурсов предостаточно. Учиться, кстати, в той или иной форме придется постоянно — таково одно из требований профессии.Обучение в высшем учебном заведении займет стандартно 4-6 лет по курсам бакалавриата и магистратуры. Выбирать логично ведущие технические вузы, для поступления нужно знание математики, физики и информатики, помимо обязательного русского языка — набор вступительных экзаменов может варьироваться в зависимости от конкретного образовательного курса. Из-за востребованности IT-специалистов большинство вузов или уже добавили в список своих программ обучения соответствующие направления, или вот-вот это сделают. Тем не менее, в первую очередь следует обратить внимание на ведущие учебные заведения с надежной репутацией: Московский физико-технический институт (МФТИ), который, помимо прочего, имеет связи со знаменитым Массачусетским технологическим институтом (MIT), Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. И "классика" — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет.Сотрудники Лаборатории Касперского раскрыли схемы киберпреступлений >>Обучающие курсы, специальные программы есть также при вузах и в крупных компаниях, могут проходить онлайн или оффлайн. Их ведут, как правило, преподаватели все тех же ведущих вузов. Надо также понимать, что работодатель при трудоустройстве обязательно проверит практические умения соискателя, скорее всего, в форме тестового задания. Именно реальные навыки, а не "корочка", играют решающую роль, однако не стоит думать, что профильное образование не нужно.Трудоустройство и место работыРазработчики программного обеспечения, как мы уже отмечали, нужны везде. Работа программиста, при этом, может сильно различаться. В первую очередь, это зависит от типа организации. В IT-компании, скорее всего, надо будет решать строго профильные задачи, заниматься созданием новых продуктов и технологических решений, вырабатывать обновления для имеющегося ПО. В компании же, не связанные напрямую с IT-индустрией, нужны, как правило, "программисты-многостаночники", которые будут заниматься всем и сразу: налаживать работу всех цифровых систем, улучшать и корректировать работу сайта, корпоративного ПО и решать проблему или задачу, которая звучит в духе "я что-то нажал, и все исчезло" или "хотим, чтобы это вот так работало, сделай". Кстати, совсем нелишним пунктом в нем будет указание лингвистических успехов: без владения английским языком работать программистом вполне можно, но его знание все же очень и очень приветствуется на такой работе. Это увеличивает и возможности решения задач в рамках профессиональных обязанностей. А еще открывает перспективы трудоустройства в крупнейшие международные компании.Личные качестваЧтобы стать программистом и преуспеть на этом поприще, необходимы способности к математике, усидчивость, внимательность, логическое мышление, креативный подход. Запас терпения тоже не повредит, как и хорошая память, многозадачность, гибкость. Программисты часто разрабатывают проекты группой, поэтому нужны в этой профессии и soft skills: пресловутая коммуникабельность (даже если выполнять задания удаленно, не в офисе, общаться с коллегами и руководством все равно придется) и умение работать в команде.Оплата трудаШироко распространено мнение, что в зарплаты в IT очень высокие. Отчасти это правда, ведь специалистов требуется много, а квалифицированных кадров пока не хватает для покрытия спроса. С другой стороны, новичок с ограниченным набором "скиллов" вряд ли может рассчитывать на шестизначные суммы. Junior-разработчики (первая карьерная ступень) могут получать и 30-40 тысяч рублей в месяц (что, впрочем, для студента очень прилично), зато специалисты с большим стажем и опытом, например, архитекторы ПО, претендуют на сотни тысяч.Знаменитые программистыКонечно, всем известны имена Билла Гейтса, Марка Цукерберга, Сергея Брина, Евгения Касперского и Павла Дурова — безусловно, эти люди выдающиеся программисты, которые внесли большой вклад в то, какими IT и наш мир вообще стали сейчас. Однако необходимо назвать и тех, кто, может, не так популярен у широкой публики или не стал миллиардером, но не менее важен и чей труд не менее ценен. Говоря о зарождении информационных технологий и программирования как таковых, нельзя не упомянуть первопроходцев, отцов- и матерей-основателей. Кстати о матерях: ученый-математик и дочь лорда Байрона Ада Лавлейс считается создателем первой в истории программы (середина XIX века) — алгоритма вычисления чисел Бернулли машинным способом. Венгеро-американский математик Джон фон Нейман намного позднее фактически изобрел конструкцию предшественника современного компьютера — машины, в которой "хранятся" и программы, и данные, которые они используют для работы. Билла Гейтса взломали русские? Он захотел цензуры в Сети >>Если же переместиться в современность, то не обойтись без упоминания идеолога программирования и автора монументальнейшего труда "Искусство программирования" Дональда Кнута: считается, что его знаменитая книга обязательна к прочтению всеми разработчиками мира. Британец Сэр Тим Бернерс-Ли создал протокол HTTP, на работе которого фактически зиждется весь интернет. URL и HTML — тоже детища Бернерса-Ли, как Всемирная паутина. Джеймс Гослинг изобрел популярный язык программирования Java, Брэм Коэн создал протокол BitTorrent, Бьерн Страуструп — язык C++ (усовершенствованную версию языка С). И это далеко не полный список важных в мире IT людей. Хочется верить, что с бурным ростом этой сферы громких имен будет становиться все больше.Читайте также:Загадочная смерть гениального программиста: снова "список Клинтонов"? >>Создатель "Википедии": свободной энциклопедии больше нет >>

