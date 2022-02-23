https://uz.sputniknews.ru/20220223/pochemu-molodye-predprinimateli-uzbekistana-xotyat-v-eaes-22918427.html

Почему молодые предприниматели Узбекистана хотят в ЕАЭС — видео

Почему молодые предприниматели Узбекистана хотят в ЕАЭС — видео

Молодежные организации Узбекистана и России уже шесть лет активно взаимодействуют в области предпринимательства. Что удалось изменить за это время рассказывает эксперт.

2022-02-23T21:03+0500

2022-02-23T21:03+0500

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видео

узбекистан

еаэс

предпринимательство

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эксперт

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В конце марта в Ташкенте пройдет узбекско-российский бизнес-форум. Что сделано молодыми предпринимателями и какие проекты планируются к реализации, корреспонденту Sputnik Узбекистан прокомментировала член Молодежного совета ШОС, член Правления АНО "Лидеры международного сотрудничества" Татьяна Селиверстова.Эксперт отметила, что важным этапом в области молодежной политики Узбекистана стало создание в 2020 году Агентства по делам молодежи. Организация совместно с российскими коллегами оказывает поддержку юным узбекистанцам за рубежом и внутри страны, помогает в трудоустройстве и открытии бизнеса.Эксперт также отмечает, что сегодня важно помогать социализации узбекских студентов в России, в том числе нужны программы повышения квалификации русского языка.Как вовлечь узбекских студентов в жизнь России? Что поможет защитить юных узбекистанцев от экстремизма? Почему молодые предприниматели Узбекистана хотят в ЕАЭС? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, еаэс, предпринимательство, студенты, эксперт, видео