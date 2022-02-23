Ташкент и Кабул намерены возобновить диалог по продовольственной безопасности
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаВ Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в данном направлении и активному участию в практической реализации проектов строительства трансафганского железнодорожного коридора.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и временное правительство Афганистана планируют возобновить диалог по вопросам продовольственной безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства инвестиций и внешний торговли Узбекистана.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаВ Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
В Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и исполняющий обязанности главы временного правительства Афганистана Мухаммад Хасан Ахунд встретились в Кабуле, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Договорились также проработать меры по ускоренному возобновлению экономической активности и поддержанию устойчивого мира в Афганистане.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаВ Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
В Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
Отдельно обсудили проекты строительства трансафганского железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и линии электропередач Сурхон – Пули-Хумри.
Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в данном направлении и активному участию в практической реализации проектов.
"Также была выражена признательность Узбекистану за прилагаемые усилия по восстановлению деятельности международного аэропорта в г. Мазари-Шарифе и организованные курсы для подготовки технического персонала из числа местных специалистов", – говорится в сообщении.
Напомним: в середине сентября прошлого года правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежду.
Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия.