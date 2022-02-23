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Ташкент и Кабул намерены возобновить диалог по продовольственной безопасности
Ташкент и Кабул намерены возобновить диалог по продовольственной безопасности
Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в данном направлении и активному участию в практической реализации проектов строительства трансафганского железнодорожного коридора.
2022-02-23T11:06+0500
2022-02-23T11:06+0500
политика
кабул
ташкент
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и временное правительство Афганистана планируют возобновить диалог по вопросам продовольственной безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства инвестиций и внешний торговли Узбекистана.Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и исполняющий обязанности главы временного правительства Афганистана Мухаммад Хасан Ахунд встретились в Кабуле, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества.Договорились также проработать меры по ускоренному возобновлению экономической активности и поддержанию устойчивого мира в Афганистане.Отдельно обсудили проекты строительства трансафганского железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и линии электропередач Сурхон – Пули-Хумри.Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в данном направлении и активному участию в практической реализации проектов."Также была выражена признательность Узбекистану за прилагаемые усилия по восстановлению деятельности международного аэропорта в г. Мазари-Шарифе и организованные курсы для подготовки технического персонала из числа местных специалистов", – говорится в сообщении.Напомним: в середине сентября прошлого года правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежду.Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия.Читайте также:Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото &gt;&gt;"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана &gt;&gt;
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кабул, ташкент, сотрудничество

Ташкент и Кабул намерены возобновить диалог по продовольственной безопасности

11:06 23.02.2022
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаВ Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
В Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2022
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
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Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в данном направлении и активному участию в практической реализации проектов строительства трансафганского железнодорожного коридора.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и временное правительство Афганистана планируют возобновить диалог по вопросам продовольственной безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства инвестиций и внешний торговли Узбекистана.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаВ Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
В Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2022
В Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и исполняющий обязанности главы временного правительства Афганистана Мухаммад Хасан Ахунд встретились в Кабуле, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Договорились также проработать меры по ускоренному возобновлению экономической активности и поддержанию устойчивого мира в Афганистане.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаВ Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
В Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2022
В Кабуле Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Отдельно обсудили проекты строительства трансафганского железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и линии электропередач Сурхон – Пули-Хумри.
Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в данном направлении и активному участию в практической реализации проектов.
"Также была выражена признательность Узбекистану за прилагаемые усилия по восстановлению деятельности международного аэропорта в г. Мазари-Шарифе и организованные курсы для подготовки технического персонала из числа местных специалистов", – говорится в сообщении.
Напомним: в середине сентября прошлого года правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежду.
Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия.

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