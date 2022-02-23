https://uz.sputniknews.ru/20220223/tashkent-i-kabul-namereny-vozobnovit-dialog-po-prodovolstvennoy-bezopasnosti-22921157.html

Ташкент и Кабул намерены возобновить диалог по продовольственной безопасности

Ташкент и Кабул намерены возобновить диалог по продовольственной безопасности

Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в данном направлении и активному участию в практической реализации проектов строительства трансафганского железнодорожного коридора.

2022-02-23T11:06+0500

2022-02-23T11:06+0500

2022-02-23T11:06+0500

политика

кабул

ташкент

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и временное правительство Афганистана планируют возобновить диалог по вопросам продовольственной безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства инвестиций и внешний торговли Узбекистана.Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и исполняющий обязанности главы временного правительства Афганистана Мухаммад Хасан Ахунд встретились в Кабуле, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества.Договорились также проработать меры по ускоренному возобновлению экономической активности и поддержанию устойчивого мира в Афганистане.Отдельно обсудили проекты строительства трансафганского железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и линии электропередач Сурхон – Пули-Хумри.Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в данном направлении и активному участию в практической реализации проектов."Также была выражена признательность Узбекистану за прилагаемые усилия по восстановлению деятельности международного аэропорта в г. Мазари-Шарифе и организованные курсы для подготовки технического персонала из числа местных специалистов", – говорится в сообщении.Напомним: в середине сентября прошлого года правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежду.Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия.Читайте также:Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото >>"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана >>

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кабул, ташкент, сотрудничество