https://uz.sputniknews.ru/20220223/v-samarkandskoy-oblasti-zaderjany-storonniki-terroristicheskoy-organizatsii-22929514.html
В Самаркандской области задержаны сторонники террористической организации
В Самаркандской области задержаны сторонники террористической организации
Посредством социальной сети задержанные пытались привлечь на свою сторону новых участников.
2022-02-23T18:33+0500
2022-02-23T18:33+0500
2022-02-23T18:33+0500
происшествия
задержание
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Самаркандской области задержали восемь местных жителей, подозреваемых в причастности к международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Предположительно, эти граждане создали в социальной сети группу, в которой распространяли среди других пользователей материалы террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Об этом сообщили в МВД республики.По данным следствия, лидер группировки поддерживал связь в соцсетях и получал указания от одного из идейных лидеров "Хизб ут-Тахрир", гражданина Кыргызстана. В ходе проведенного мероприятия у задержанных были изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности.Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, ведется следствие.Читайте также:В Узбекистане повторно задержали экстремиста >>Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни >>
самаркандская область
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задержание, самаркандская область
В Самаркандской области задержаны сторонники террористической организации
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Посредством социальной сети задержанные пытались привлечь на свою сторону новых участников.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Самаркандской области задержали восемь местных жителей, подозреваемых в причастности к международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Предположительно, эти граждане создали в социальной сети группу, в которой распространяли среди других пользователей материалы террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Об этом сообщили в МВД республики.
По данным следствия, лидер группировки поддерживал связь в соцсетях и получал указания от одного из идейных лидеров "Хизб ут-Тахрир", гражданина Кыргызстана. В ходе проведенного мероприятия у задержанных были изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, ведется следствие.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")
В ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
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