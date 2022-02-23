В Туркменистане началась предвыборная гонка: прогнозы и шансы
© Государственное информагентство Туркменистана "Туркменистан сегодня"В столице Туркменистана открыли монумент велосипеду
За главный государственный пост в Туркменистане будут бороться девять кандидатов, в том числе сын действующего главы государства - Сердар Бердымухамедов.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Туркменистане завершилась регистрация кандидатов на пост президента, сообщает государственное информационное агентство "Туркменистан сегодня".
Теперь предстоит следующий этап — встреч зарегистрированных кандидатов со своим электоратом. У кандидатов имеются равные права и возможности ведения предвыборной агитации.
Всего Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала 9 претендентов, из которых трое были выдвинуты политическими партиями:
вице-премьер Сердар Бердымухамедов, баллотирующийся от Демократической партии;
заместитель главы администрации Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов от Аграрной партии;
директор Хозяйственного общества "Вепалы гурлушик" Бабамырат Мередов от Партии промышленников и предпринимателей.
Остальные шесть кандидатур были выдвинуты инициативными группами граждан Лебапа, Балкана, Ахала, Марыйского велаята, Дашогузского велаята и Ашхабада:
директор финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята, член Демократической партии Туркменистана Перхат Бегенджов;
главный врач санатория "Аваза" Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, депутат Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Бердымаммет Гурбанов;
начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Максатмырат Овезгелдиев;
директор научно-производственного центра "Возобновляемые источники энергии" Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыев;
председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Максат Одешов;
проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук Хыдыр Нуннаев.
Напомним, что выборы назначены на 12 марта 2022 года.