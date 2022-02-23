https://uz.sputniknews.ru/20220223/v-turkmenistane-nachalas-predvybornaya-gonka-prognozy-i-shansy-22925100.html

В Туркменистане началась предвыборная гонка: прогнозы и шансы

В Туркменистане началась предвыборная гонка: прогнозы и шансы

За главный государственный пост в Туркменистане будут бороться девять кандидатов, в том числе сын действующего главы государства - Сердар Бердымухамедов.

2022-02-23T15:28+0500

2022-02-23T15:28+0500

2022-02-23T15:28+0500

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Туркменистане завершилась регистрация кандидатов на пост президента, сообщает государственное информационное агентство "Туркменистан сегодня".Теперь предстоит следующий этап — встреч зарегистрированных кандидатов со своим электоратом. У кандидатов имеются равные права и возможности ведения предвыборной агитации.Всего Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала 9 претендентов, из которых трое были выдвинуты политическими партиями:Остальные шесть кандидатур были выдвинуты инициативными группами граждан Лебапа, Балкана, Ахала, Марыйского велаята, Дашогузского велаята и Ашхабада:Напомним, что выборы назначены на 12 марта 2022 года. Читайте также:У сына президента Туркменистана появился соперник на выборах >>Бердымухамедов получил почетную награду >>

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туркменистан, президент, выборы президента